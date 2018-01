Microsoft brengt nieuwe functies naar OneNote for Android

Apps & Software

Microsoft heeft gisteren een gloednieuwe update uitgebracht voor de OneNote for Android app. Daarbij heeft de technologiereus een paar erg interessante nieuwe functies naar de app gebracht. De belangrijkste toevoeging is de Office Lens, maar ook zijn er prestatieverbeteringen en bugfixes.

Dat blijkt uit een overzicht dat Microsoft in de Google Play Store heeft gepubliceerd. Daar vinden we een kort overzicht van de vier belangrijkste verbeteringen die het bedrijf naar de app gebracht heeft. Om van alle updates gebruik te kunnen maken, is het van belang een apparaat te hebben dat op Android 7.1 of recenter draait.

Office Lens en meer

De belangrijkste nieuwe functie die Microsoft naar OneNote op Android heeft gebracht, is Office Lens. Dat stelt gebruikers ertoe in staat om foto’s, documenten, whiteboards en visitekaartjes in te scannen, te verkleinen of draaien. Op die manier moet het makkelijker zijn om notities te maken op basis van dergelijke zaken.

Ook ondersteunt de OneNote-app vanaf nu voor Android-versies 7.1 en nieuwer de mogelijkheid om het app-icoon ingedrukt te houden en vervolgens snel een notitie te maken. Een andere belangrijke nieuwe toevoeging is het weghalen van wachtwoordbeveiliging. Microsoft staat mensen ook toe om in te loggen met enkel hun telefoonnummer. Vermoedelijk is die functie er om de snelheid waarmee aantekeningen gemaakt kunnen worden te vergroten.

Tot slot brengt Microsoft nog enkele “bug fixes en prestatieverbeteringen” naar de OneNote-app.