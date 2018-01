‘LG zal 6,5-inch OLED-displays voor volgende iPhone produceren’

Mobile

Apple laat de OLED-schermen voor de iPhone X momenteel door Samsung produceren, maar die partij ziet de productie in de toekomst wellicht verloren gaan. Het bedrijf uit Cupertino kiest er mogelijk voor om de displays voor zijn volgende vlaggenschip te laten maken door LG. Dat beweert althans The Korean Herald.

Dit medium weet dat er vanuit LG in 2018 naar verwachting 15 miljoen tot 16 miljoen OLED-panelen aan Apple geleverd zullen worden. Momenteel is Samsung de enige fabrikant die de 5,8-inch OLED-schermen maakt voor de iPhone X, de eerste Apple telefoon die over een dergelijk scherm beschikt.

Volgens de geruchten komt de iPhone van 2018 in drie varianten. Het gaat daarbij naast OLED-modellen van 5,8-inch en 6,5-inch tevens om de 6,1-inch iPhone met TFT LCD display. Door de OLED-technologie krijgen we ten opzicht van LCD-displays te maken met helderder beeld en levendigere kleuren. Nadeel is echter dat ze duurder zijn om te produceren.

Meerdere geruchten

Bovendien moeten we nog maar afwachten of de geruchten rondom de verschillende afmetingen kloppen. Weliswaar is The Korean Herald een betrouwbare bron, maar aan de huidige iPhone X van 5,8-inch met OLED-scherm hangt al een stevig prijskaartje. Deze telefoon kost momenteel minimaal 1160 euro. Een 6,5-inch OLED-scherm kan dus een nog duurder toestel betekenen. Toch kan het logisch zijn dat Apple meerdere formaten aan wil bieden.

Als Samsung daadwerkelijk de productie verliest, dan betekent dat mogelijk wederom een tegenvaller. Onlangs was er ook nog het gerucht dat Qualcomm de chipproductie verplaatst van Samsung naar TSMC. Ook in dit geval gaat het om plannen voor 2018. Beide partijen zijn gezien de volume van hun producten belangrijke klanten van Samsung. De tijd zal ons leren of de geruchten ook daadwerkelijk kloppen.