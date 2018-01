Dell onthult nieuwe XPS 13

Hardware

Dell heeft ter voorbereiding op de CES zijn nieuwe XPS 13 notebook laten zien, een opvolger van de bestaande XPS 13. De beurs vindt van 9 januari tot en met 12 januari plaats in Las Vegas. Verschillende media melden echter dat de 2-in-1 al vanaf 4 januari te koop is voor 999,99 dollar.

Ten opzicht van het huidige model is de nieuwe XPS 13 kleiner, dunner en minder zwaar. Volgens het bedrijf heeft dit geen invloed op de prestaties van het product, zoals bij andere notebooks wel eens het geval is. Dell belooft een prestatieverbetering tot 80 procent. Ook de batterijduur moet niet afnemen door het compacter ontwerp, aangezien de laptop met zijn 52Wh accu 19 uur mee kan.

Specificaties

De XPS 13 (9370) beschikt over een achtste generatie Intel quad-core i5- of i7-processor en draait op Windows 10 en Ubuntu 16.04. We kunnen Intel UHD Graphics 620 verwachten, alsmede een 3840×2160 13,3-inch UltraSharp 4K Ultra HD InfinityEdge touchscreen. Hierbij kiest Dell voor edge-to-edge Corning Gorilla Glass 4.

De laptop beschikt over LPDDR3 4GB-8GB dual-channel SDRAM (1866MHz) of 16GB dual-channel SDRAM (2133MHz). Ook is er GORE Thermal Insulation, zodat de performance verbetert door warmte uit de laptop te verplaatsen. Op deze manier blijft de XPS 13 lage temperaturen houden.

Dell biedt de volgende opslagmogelijkheden: 128GB SATA, 256GB PCle, 512GB PCle en 1TB PCle SSD. Er valt tevens te kiezen uit 130W Dell Dock en 180W Dell Thunderbolt Dock. Verder vinden we twee Thunderbolt 3-poorten, één usb type-C 3.1-poort, een microSD kaartlezer, een optionele vingerafdrukscanner in de aan- en uitknop, 302.11ac wireless met optionele vPro-functionaliteit en bluetooth 4.1.

Beschikbaarheid

De nieuwe XPS 13 is beschikbaar in de kleuren wit met rose goud en zwart met zilver. We kunnen de XPS 13 (9370) nog niet in Nederlandse webshops vinden. De vorige uitvoering verscheen in ieder geval wel in ons land. Het is aannemelijk dat een Europese release en prijs dan ook volgt.