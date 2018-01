Lenovo toont ThinkPad-laptops voor 2018

Hardware

Lenovo laat aan Techzine weten over zijn ThinkPad-portfolio van 2018. Het bedrijf toont de nieuwe producten vanwege CES, de beurs die volgende week plaatsvindt. Naast een aantal laptops betekent dit ook een tablet, docking station en nieuwe monitoren.

Zo zien we de ThinkPad X Series, waarvan de ThinkPad X280 en ThinkPad X380 Yoga deel uitmaken. Door Rapid Charge wordt 80 procent batterij in 60 minuten opgeladen. De X280 beschikt over een batterij die 16,6 uur meegaat, terwijl de X380 Yoga een batterijduur tot 13,6 uur kent. In vergelijking met zijn voorganger is de X280 twintig procent lichter en vijftien procent dunner (17,4 mm). Met Active Pen moet de X380 Yoga een verbeterde gebruikservaring krijgen. Met behulp van de IR-camera en Windows Hello moet de laptop veilige toegang bieden.

De ThinkPad T Series is een ander onderdeel van het portfolio, waar de T480s, T480 en T580 onder vallen. Deze beschikken over een achtste generatie Intel Core-processor. De gebruikersdata zijn beschermd door een IR-camera, vingerafdrukscanner en ThinkShutter Camera Privacy. Bovendien kan er bij de T580 gekozen worden voor een discrete grafische power premium weergave in Ultra-HD. Er is een accu die tot 27 uur op een lading meegaat.

Onder de ThinkPad L Series vallen de L380 Yoga, de L380, de L480 en de L580. Het gaat om laptops van 13-, 14- en 15-inch. De L Series kent optionele multi-touch displays, complete docking-oplossingen en achtste generatie Intel Core-processoren. De ThinkPad L580 kan ook nieuwe discrete AMD-graphics weergeven.

Andere producten

Verder vinden we in de line-up de ThinkPad Ultra Docking Station, die voorzien is van een nieuw ontwerp met one-touch slide-to-connect-mechanisme. De meeste 12-, 14- en 15-inch ThinkPad-laptops passen hierop. Lenovo belooft hierbij alle connectiviteit en keylock-beveiliging.

Daarnaast maakt Lenovo van de gelegenheid gebruik om de Lenovo Tablet 10 en twee monitoren te tonen. De tablet beschikt over Intel Celeron N-serie processoren, vingerafdrukscanner en een geïntegreerde oplaadbare pen. De batterij gaat tot negen uur mee. De ThinkVision X240 kent een Full HD IPS-scherm , terwijl de ThinkVision P32u een UHD 4K-scherm van 32-inch kent.