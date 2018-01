Apple verkoopt in 2018 mogelijk veel minder iPhones door accudebacle

Mobile

Het lijkt erop dat Apple minder smartphones gaat verkopen dit jaar. Het lijkt een onbedoeld gevolg te zijn van het met flinke korting aanbieden van vervangende batterijen voor iPhone 6-toestellen en nieuwer. Consumenten zouden daardoor minder geneigd zijn hun apparaten te vervangen.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van een investeerdersnotitie van Barclays. Analisten van het bedrijf voorzien twee gevolgen van de zaken waar Apple door in opspraak kwam. Dat gaat gevolgen hebben voor de verkopen van de toestellen, al meldt men niks over de verwachte dalingen.

Minder nieuwe iPhones

Enerzijds zullen mensen minder graag een iPhone kopen door verminderd vertrouwen in het bedrijf uit Cupertino. Anderzijds – en dat heeft mogelijk grotere gevolgen – zullen meer mensen gebruik maken van de mogelijkheid om hun accu te vervangen. Dat neemt de noodzaak van het upgraden naar een nieuw toestel voor een deel weg.

Volgens analist Mark Moskowitz van Barclays heeft 77 procent van alle iPhone-gebruikers een iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus of SE. Dat betekent dat als zelfs maar een klein deel van hen de vervangende accu neemt, het een grote impact kan hebben op de verkopen van iPhones.

Fikse kritiek

Apple krijgt flinke kritiek op de manier waarop het gecommuniceerd heeft. Kortgeleden bleek dat de processor van bepaalde iPhone-modellen minder presteerden na een update van iOS. Apple erkende kort daarna inderdaad de processor in sommige gevallen iets terug geklokt is om te voorkomen dat de belasting op een verouderde of koude accu te groot is.

Dat leverde het bedrijf fikse kritiek op, want het had dit niet naar consumenten gecommuniceerd. Die hadden daardoor soms een langzamere telefoon en daar was niemand blij mee. Apple besloot daarop het tarief voor het vervangen van een accu voor alle getroffen telefoons te verlagen van 79 naar 29 dollar. Verder bleek het beleid zeer ruimhartig.