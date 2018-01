Asus lanceert draagbare 21,6-inch monitor met 4K OLED-scherm

Hardware

Als je veel reist voor je werk, is de kans groot dat je je vaak moet aanpassen aan verschillende werkplekken. Mocht je bijvoorbeeld gewend zijn om met een externe monitor te werken, naast je laptop, kan dat vervelend zijn. Wat fabrikant Asus betreft komt daar verandering in. Het bedrijf lanceert twee draagbare monitoren die mee op reis kunnen.

Asus lanceert twee nieuwe schermen binnen een gloednieuwe productlijn en zal die op de CES in Las Vegas presenteren. Het gaat om de Asus ProArt PQ22UC, die over een 4K OLED-scherm met HDR-ondersteuning beschikt en de ZenScreen Go MB16AP die past in een laptoptas.

Asus ProArt PQ22UC

De eerste van twee draagbare monitoren is de 21,6-inch PQ22UC. Dit apparaat heeft het formaat van een desktopmonitor, maar is extra licht gehouden zodat deze meegenomen kan worden naar verschillende meetings. Door het dunne en lichte OLED-paneel weegt het apparaat net een kilo. Dat is lichter dan een gemiddelde laptop.

Interessant aan de PQ22UC is dat deze specifiek ontwikkeld is voor het bewerken van foto’s en video’s. Het paneel beschikt over 204 pixels per inch en is voorzien van DCI-P3 color space. Daardoor zouden de kleuren erg accuraat weergegeven moeten worden. Verder is het contrast uiteraard erg groot – het gaat immers om een OLED-scherm. De dynamische range ondersteunt verder nog de HDR10-standaard.

De PQ22UC is voorzien van een USB Type-C ingang en een micro-HDMI-ingang. Daardoor zou in principe elk apparaat makkelijk aangehaakt kunnen worden. Mooi is ook de toevoeging van een flexibele poot, waardoor het scherm gemakkelijk platgelegd kan worden om het mee te nemen. Overigens is er geen batterij ingebouwd.

Asus ZenScreen Go MB16AP

Dan is er nog de ZenScreen Go MB16AP. Deze monitor is wat beter geschikt om onderweg mee te nemen, mede door de ingebouwde batterij. In dit geval gaat het om een 15,6-inch Full HD-scherm, dat aan een laptop of telefoon gehangen kan worden.

Daarvoor is dit display voorzien van USB Type-C ingang aan de zijkant. Verder weegt de ZenScreen Go MB16AP 860 gram, waarmee deze inderdaad erg draagbaar is. Het apparaat heeft een 7.800 mAh-accu en kan volgens het bedrijf als deze volledig opgeladen is tot vier uur mee. Er is ook ondersteuning om mobiele apparaten van stroom te voorzien.

Prijzen zijn er nog niet bekend. De apparaten worden in de lente op de markt gebracht.