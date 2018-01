Verschillende neppe Binance-sites leiden gebruikers om de tuin

Security

Cryptocurrencies zijn uiterst populair. Misschien wel de hype van 2017, als we kijken naar de koersstijging van de bitcoin vorig jaar. Daardoor investeren steeds meer mensen in virtuele munten, ook de minder ervaren investeerders. Het biedt voor criminelen een aantrekkelijke manier om gegevens te stelen.

De site The Next Web stelt dat er veel scammers zijn die neppe landingspagina’s maken. Vooral het populaire platform Binance moet eraan geloven. Zodra een gebruiker op een van de frauduleuze pagina’s terechtkomt, verwijzen alle klikbare links hen naar de officiële site, maar wel via een affiliate url.

Nepdomein

Vooralsnog lijkt de neppe site die door The Next Web gespot werd niets vreemds te doen. Neppe pagina’s zoeken in dit geval dus niet naar manieren om je credentials van je te stelen, maar desondanks laat het zien hoe extreem belangrijk het is om goed op te letten welke site je gebruikt.

De copycat-pagina’s maken namelijk gebruik van Punycode, code die het mogelijk maakt om een domein anders weer te geven dan het daadwerkelijk is. In de praktijk betekent dat, dat een domein als ‘xn--inance-hrb.com’ weergegeven wordt als ‘binance.com’. Het is verwarrend voor nieuwkomers, maar ook voor de professionele handelaar.

Een manier om te zien of het om een echte of en neppe pagina gaat, is door te checken of het om een beveiligde site gaat. Kortom: controleer of er voor de domeinnaam aangegeven staat dat het om een al dan niet veilige pagina gaat. Tegelijk zijn er sommige extreem geavanceerde technieken die ook deze manier om te controleren tegengaan.

Een andere interessante manier die door The Next Web gespot werd, ligt in de wisselkoersen. Die zijn niet zo actueel als de echte Binance site. Je zou dus kunnen controleren op sites als Coin-Desk wat de actuele wisselkoers is en aan de hand daarvan kunnen beredeneren of de Binance-site waar je op zit echt is of niet.

Hoe verdienen ze geld?

Mocht je je verder nog afvragen hoe de frauduleuze sites dan geld verdienen, is de uitleg vrij eenvoudig. Er bestaat een Binance Referal Program, waarbij partners vijftig procent van de handelstarieven krijgen van klanten die dankzij hen op de site beland zijn. Op die manier kan Binance makkelijk nieuwe klanten vinden. Vermoedelijk bestaan de nepsites dus hiervoor.