Salesforce wil 60 miljard dollar omzet in 2034

Het vertrouwen bij Salesforce is na het recent behaalde doel van 10 miljard dollar groot. Zo toonde CTO en medeoprichter Parker Haris tijdens een presentatie de doelen voor de komende jaren. In 2034 wil het bedrijf 60 miljard dollar ophalen, omgerekend zo’n 50 miljard euro.

Salesforce deelt de omzetdoelen onder in verschillende hoofdstukken. Het doel van 60 miljard dollar ziet het bedrijf als hoofdstuk vijf. Het eerste hoofdstuk liep van 1999 tot en met 2009, toen er in het laatste jaar voor het eerst één miljard dollar opgehaald werd. Daarna was er tot en met 2018 nodig om 10 miljard dollar op te halen.

In de komende jaren legt Salesforce zich daarom nieuwe doelen op. Het bedrijf verwacht in 2022 voor het eerst 20 miljard dollar omzet te realiseren. Dit is het kortste hoofdstuk voor Salesforce, aangezien er dit keer vier jaar nodig is. Hoofdstuk vier duurt tot en met 2028, waarin het bedrijf op 40 miljard dollar omzet hoopt. Vervolgens is er nog zes jaar om de 60 miljard dollar te halen.

Ambitie

De doelen tonen aan dat Salesforce behoorlijk ambitieus is. Als een bedrijf één miljard dollar ophaalt, dan wordt het al als succesvol gezien. Bovendien zien we dat bijvoorbeeld Microsoft vorig jaar 90 miljard omzet boekte, terwijl dat bij Oracle volgens de statistieken 37 miljard was. Een omzet van 60 miljard dollar kan dus wel, maar het blijkt best moeilijk gezien de omvang van andere bedrijven.

Om het doel te halen zal Salesforce zijn marktleiderspositie moeten behouden. Hiervoor is innovatie noodzakelijk, iets waar het tot nu toe in staat is. Ook het overnemen van andere bedrijven kan daarbij helpen. In 2016 zagen we dat Salesforce behoorlijk veel partijen kocht.

Eerder waren we aanwezig bij Dreamforce, het evenement van Salesforce in San Francisco. Toen bleek al dat er veel vertrouwen bij het bedrijf is. De boodschap: wij behoren tot de allergrootste techbedrijven, bieden de innovatiefste producten, zijn progressiever dan progressief en hebben supertevreden klanten.