Ethereum voor het eerst meer dan 1000 dollar waard

Business

Ethereum wordt op verschillende beurzen voor het eerst verkocht voor meer dan 1000 dollar (830 euro). De mijlpaal komt voort uit een stijging in de afgelopen dagen. De totale marktcapaciteit van ethereum bedraagt meer dan 100 miljard dollar, aangezien er een voorraad van zo’n 96,8 miljoen stuks is.

Toch betekent de mijlpaal niet dat ethereum de tweede grootste munt op basis van marktcapaciteit is. Onbedreigde nummer één is voorlopig de bitcoin, terwijl we op plek twee de ripple vinden. Ethereum heeft zich vaak nummer twee mogen noemen, maar de ripple is de afgelopen maand erg gewild. 30 dagen geleden kostte die munt nog geen 25 dollarcent, terwijl hij op het moment van schrijven ongeveer 3,50 dollar kost.

Ethereum is goed voor bijna 13 procent van de totale markt cryptovaluta. De bitcoin is weliswaar de grootste, maar maakt minder groei door dan een maand eerder. Momenteel is deze munt meer dan 16.000 dollar waard, een grens die al een aantal dagen niet overschreden werd. Daarmee bezet deze valuta zo’n 35 procent van de markt.

Overigens zijn er wel munten die meer kosten dan ethereum. Zo zien we dat bitcoin cash, de nummer vier, rond de 2.450 dollar kost. Voor de dash betaal je ongeveer 1.255 dollar, een valuta die we op plek elf vinden. Het verschil tussen munten van meer dan 1000 dollar en slechts enkele centen of dollars, is het feit dat ze wel of niet te minen zijn. Bijvoorbeeld ethereum kan door computerkracht in te zetten aangemaakt worden. De ripple is op zijn beurt niet te minen.

Risicovol

Hoewel cryptomunten door hun records erg lucratief lijken, komen er ook regelmatig waarschuwingen. Zo zorgt het gebrek aan regulering voor grote risico’s. Sommige personen of instanties gaan er dan ook vanuit dat het om een zeepbel gaat. Eerder kwamen De Nederlandse Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) met waarschuwingen.