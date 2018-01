HP roept laptops terug wegens brandgevaarlijke batterijen

Hardware

HP laat weten met een veiligheidsprogramma te komen voor het terugroepen van laptops. Het bedrijf vervangt zo accu’s van bepaalde notebookcomputers en mobiele workstations. De batterijen blijken namelijk oververhit te kunnen raken, wat de klanten met brand- en verbrandingsgevaar opzadelt.

Daarom vraagt HP aan klanten om te controleren of een batterij in aanmerking komt. Het programma heeft betrekking op accu’s geleverd bij specifieke HP ProBook 64x (G2 en G3), HP ProBook 65x (G2 en G3), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, HP 11 Notebookcomputers en HP ZBook (17 G3, 17 G4 en Studio G3) mobiele workstations. Getroffen producten zijn verkocht tussen december 2015 en december 2017.

De batterijen werden verkocht als accessoires of geleverd als vervanging. Het bedrijf geeft aan dat veel van de accu’s zijn ingebouwd in het systeem, waardoor gebruikers ze moeilijk zelf kunnen vervangen. Vervanging kan kosteloos plaatsvinden bij een gecertificeerd technicus. Klanten kunnen op de website kijken of de laptop getroffen is.

Veiligheid

Ook is er een BIOS-update die de accu in de “Batterijveiligheidsmodus” plaatst. Als de gebruiker de modus inschakelt, dan wordt de batterij ontladen en kan die niet meer worden opgeladen tot de modus is uitgeschakeld. De notebook of workstations kan alleen nog gebruikt worden door het apparaat aan een HP-voedingsadapter aan te sluiten. Getroffen accu’s moeten direct in de modus geplaatst worden. De BIOS-update is er dan ook uitsluitend voor apparaten die in aanmerking komen voor vervanging.

HP benadrukt dat niet ieder genoemd apparaat getroffen is. Toch wil het bedrijf de veiligheid van zijn klanten garanderen. Voor klanten die over vijf of meer batterijen beschikken, heeft HP een proces om de validatie en het bestelproces te vergemakkelijken. Voor het controleren dient de gebruiker minimaal te beschikken over een Windows-besturingssysteem, Microsoft .Net framework 4.5.2 en HP Software Framework. De tabel onderaan dit bericht biedt een eenvoudig overzicht van de getroffen apparaten.

Het bedrijf laat aan Techzine het volgende weten: “We zijn er recent achter gekomen dat batterijen, die door een van onze leveranciers zijn geleverd voor bepaalde notebooks en mobile workstations een mogelijk veiligheidsrisico hebben. We nemen direct actie om dit issue te adresseren inclusief een vrijwillige recall en vervanging van de batterijen. Deze activiteit betreft circa 0,1 procent van de HP systemen die wereldwijd zijn verkocht in de laatste twee jaar.”