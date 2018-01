Polycom neemt VoIP-bedrijf Obihai Technology over

Business

Polycom kondigt een overeenkomst met Obihai Technology aan, waardoor de specialist in Voice over Internet Protocol (VoIP) overgenomen zal worden. Obihai Technology is een snelgroeiende ontwikkelaar van software en hardware voor VoIP endpoints. Door nieuwe expertise in huis te halen wil Polycom betere technologieën voor service providers en klanten ontwikkelen.

Specifiek voegt het bedrijf meer cloud-gebaseerde mogelijkheden en Analog Terminal Adapter-oplossingen toe aan zijn portfolio. Mary McDowell, CEO van Polycom, spreekt dan ook over een strategisch overname. Het Obihai Technology-team en -platform kan Polycom vooruit brengen om de beste mens-tot-menservaring voor audio- en video-oplossingen te realiseren, legt McDowell uit.

Daarnaast verwacht de CEO dat het toevoegen van Obihai Technology direct nieuwe markten en inkomstenmogelijkheden opent. Het gecombineerde ontwikkelteam kan de Polycom-producten sneller aan klanten leveren. Het bedrijf zal gebruikmaken van het partnernetwerk van Obihai Technology, om zijn producten naar nieuwe gebieden te brengen. Er is tevens de mogelijkheid om diensten en producten van Obihai Technology op te nemen in het eigen partneraanbod, wat voor een aantrekkelijk pakket kan zorgen.

Afronding

Er wordt verwacht dat de deal in het eerste kwartaal van dit jaar afgerond wordt. Het is niet bekend hoeveel Polycom voor Obihai Technology betaalt. Ook weten we niet hoeveel personeel van Obihai Technology overgaat naar Polycom, terwijl de managementstructuur na de overname eveneens nog onduidelijk is.

Toch heerst er ook bij Obihai Technology tevredenheid, zo valt op te merken uit de woorden van oprichter en CEO Jan Fandrianto. Hij noemt Polycom een bewezen leider voor het leveren van producten met uitstekende audiokwaliteit en universele interoperabiliteit in de open-standaard SIP markt voor VoIP endpoints. Na het combineren van de bedrijven ziet hij de product- en clouddienst engineering expertise als een krachtig voordeel voor de Polycom-partners en hun klanten.