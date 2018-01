Security belangrijkste factor bij keuze voor cloudaanbieder

Security

Steeds meer bedrijven zetten hun gegevens over naar de cloud. Dat is handig, want zo is data niet alleen breder toegankelijk, maar kan personeel ook flexibeler aan de slag. Uit een nieuwe studie blijkt dat bedrijven bij het zoeken naar een clouddienst de nadruk leggen op sterke beveiliging.

Het gaat om de resultaten van een studie van Ingram Micro Cloud, dat 250 Britse cloudgebruikers uit het midden- en hogere marktsegment bekeek. Uit de studie blijkt dat bedrijven vooral kijken naar security (83 procent) bij het kiezen voor een bepaalde cloudaanbieder. Andere factoren zijn de prijs (74 procent), schaalbaarheid (68 procent) en de mogelijkheid om back-ups en archieven te maken (52 procent).

Overstap naar de cloud

Ondanks veiligheidsrisico’s en uitdagingen, blijft de cloud aan populariteit winnen. In 2017 zou de wereldwijde cloudmarkt zo’n 260,2 miljard dollar waard zijn, een groei van 18,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Gezien recente datalekken en hacks, is het niet heel vreemd dat bedrijven vooral focus leggen op goede beveiliging.

Toch is het een lastige situatie. Een clouddienst kan extreem goed beveiligd zijn tegen hacks, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de eindgebruiker. Data komt immers al bloot te liggen zodra iemands wachtwoord op straat ligt. Maatregelen focussen zich dus op een aantal zaken, waarbij het beschermen van identiteit centraal staat. Toch staan cloudaanbieders voor grote uitdagingen, want dit jaar gaan de GDPR-regels in en dragen bedrijven nog meer verantwoordelijkheid voor het veilig houden van data.