HMD onthult de Nokia 6, editie 2018

HMD Global bracht begin 2017 zijn eerste Android-smartphone, de Nokia 6, uit in China. Vandaag heeft het een nieuw model gepresenteerd, een soort opvolger voor de telefoon die in eerste instantie enkel daar beschikbaar zal zijn. Het toestel heeft eenzelfde ontwerp, maar is van binnen verbeterd.

De smartphone is iets kleiner gemaakt, maar houdt eenzelfde formaat scherm. Er zit in het geval van de nieuwe Nokia 6 een 5,5-inch display, in een iets kleinere behuizing. De randen zijn vooral aan de boven- en onderkant iets smaller gemaakt, waardoor er geen ruimte meer is voor de vingerafdrukscanner. Die zit nu aan de achterkant van het toestel.

De Nokia 6 van binnen

Onder de motorkap van de Nokia 6, zit een Snapdragon 630-processor. Dat is een verbetering ten opzichte van de 430-processor die er eerst in zat verwerkt. Deze nieuwe processor zit onder meer in de HTC U11 Life, maar ook in de Asus ZenFone 4. Daarmee zal het toestel ook beter presteren.

De Snapdragon 630-processor beschikt over vier gigabyte aan werkgeheugen. Verder zijn er twee varianten om uit te kiezen als het aankomt op de opslagcapaciteit: 32 en 64 gigabyte. Ingebouwd is verder nog een 3.000 mAh-batterij, een LTE Cat 4-radio, een tweetal simkaart-ingangen en ruimte voor een microSD-kaart.

Afgezien van die prima processor en mooie geheugenhoeveelheden, heeft Nokia ook een mooie camera ingebouwd. Aan de achterkant zit een camera met 16-megapixelsensor en autofocus. Verder zit er aan de voorkant een 8-megapixelsensor ingebouwd. Interessant is dat je beide camera’s tegelijk kan gebruiken.

De Nokia 6, editie 2018, met 64GB is vanaf 10 januari in China te koop voor 1.699 yuan. Dat is omgerekend zo’n 217 euro. De 32GB-versie kost in China 1.499 yuan, ofwel 191 euro.