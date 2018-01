McAfee rondt overname Skyhigh Networks af en integreert alle diensten

Business

McAfee heeft de overname van Skyhigh Networks afgerond. De twee bedrijven bieden nu een complete end-to-end cloudbeveiligingsoplossing voor bedrijven en serviceproviders aan. De diensten van Skyhigh zijn geïntegreerd in de McAfee Cloud Security Business Unit.

De cloud-security van Skyhigh Networks levert bescherming voor Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS). Specifiek specialiseert Skyhigh Networks zich in cloud acces security broker (CASB), on-premises of cloud-based security-richtlijnen geplaatst tussen de gebruiker en provider. Tijdens een McAfee-evenement waarbij Techzine aanwezig was, werd al duidelijk dat het bedrijf steeds meer activiteiten ziet in de cloud en endpoint. De overname is dus gericht op verdere beveiliging van de cloud.

Veel vraag

McAfee stelt dat er veel vraag is naar een oplossing waarin security en grote toegankelijkheid sterk gecombineerd worden. Uit onderzoek dat het bedrijf zelf deed vorig jaar, blijkt dat 93 procent van de bedrijven op zijn minst één clouddienst gebruikt. De gecombineerde expertise en voordelen van Skyhigh Security Cloud, McAfee Cloud Workload Security en McAfee Virtual Network Security Platform spelen daar in elk geval sterk op in.

“De overname van Skyhigh Networks door McAfee brengt twee leiders op het gebied van security bij elkaar,” aldus manager van informatieveiligheid Ivaylo Uzunov bij Carlson Wagonlit Travel. “De integratie van hun veiligheidsaanbod biedt holistische datazichtbaarheid en controle voor cloudapplicaties, maar zorgt tegelijk voor beleidsimplementatie en compliance.”