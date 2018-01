Microsoft werkt samen met Adaptive aan manier om ziektes vroeg te vinden

Business

Microsoft werkt samen met biotech-bedrijf Adaptive Biotechnologies in een poging om het menselijk immuunsysteem in kaart te brengen met behulp van kunstmatige intelligentie. Het doel is om de innovatieve technologie van Adaptive te combineren met machine learning van Microsoft.

De twee bedrijven maakten in een statement bekend dat ze het vooral makkelijker willen maken om ziektes te diagnosticeren. Zo zou het makkelijker zijn om een behandelplan op te stellen en te voorkomen dat mensen blijvende klachten ervaren of mogelijk zelfs overlijden als gevolg van bepaalde ziektes.

Universele bloedtest

In een statement laat Microsoft weten dat de twee bedrijven zichzelf een zeer ambitieus doel hebben gesteld. Samen willen ze een universele bloedtest ontwikkelen, die het immuunsysteem van een persoon kan uitlezen. Dat systeem moet vervolgens helpen om een breed palet aan ziektes te kunnen opsporen in de vroegst mogelijke stadia.

Dat zoiets mogelijk is, weten we al langer: zo kunnen goed getrainde computers bijvoorbeeld Alzheimer detecteren voordat iemand de gevolgen daarvan ondervindt. Precies dat maakt het ook aantrekkelijk om dit soort systemen te ontwikkelen, want op die manier kunnen levens gered worden.

Volgens Chad Robins, CEO van Adaptive, wordt er gewerkt aan een soort “röntgenscan van het immuunsysteem”, waarmee nieuwe deuren geopend worden naar een medicijnwereld die voorspellend werkt. Dat heeft volgens Robins in elk geval het potentieel een “transformatie” te bewerkstelligen in de manier waarop we denken over medicijnen.

Tegelijk benadrukken zowel Microsoft als Adaptive dat ze begrijpen voor een enorme uitdaging te staan. Het geloof dat dit op veel manieren verschil kan maken, gecombineerd met voorkennis van soortgelijke zaken, maakt echter dat de bedrijven zich eraan willen wijden.

Er zullen later deze maand tijdens de JP Morgan Healthcare Conference in San Francisco meer details gegeven worden.