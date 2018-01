D-Link toont nieuwe wireless- en smart home-producten

Networking

D-Link laat aan Techzine weten over zijn wireless- en smart home-producten die deel uitmaken van de CES-plannen. De slimme stroomoplossingen komen er met de mydlink wifi Smart Plug (DSP-W115), wifi Smart Power Strip (DSP-W245) en een nieuwe mydlink-app. Daarnaast behoren de AC2200 Tri-Band wifi System (COVR-2202) en AC1200 Dual-Band Whole Home wifi System (COVR-C1203) tot de line-up.

D-Link zal een reeks routers tentoonstellen die zijn ontwikkeld in samenwerking met McAfee en Intel. De focus ligt daarbij op veiligheid, om cyberaanvallen te detecteren, te bestrijden of te voorkomen. Deze routers ondersteunen de 802.11AX standaard en moeten activiteiten die veel bandbreedte vragen, zoals streaming en virtual reality, ondersteunen.

De AC2200 Tri-Band wifi System (COVR-2202) en de AC1200 Dual-Band Whole Home wifi System (COVR-C1203) zijn de nieuwste toevoegingen aan de D-Link COVr Whole Home wifi-productfamilie. Beide maken ze gebruik van een al bestaande router in huis en diverse stations voor het realiseren van een volledige dekking. Het elimineren van wifi-blackspots moet kinderspel zijn.

Deze productfamilie moet gebruikers laten genieten van snelle wifi-verbinding op elke smart device door het hele huis. Smart Roaming technologie zorgt ervoor dat smart devices automatisch overschakelen op de best bereikbare wifi-hotspot, zonder dat de wifi-verbinding onderbroken wordt. De COVR-C1203 is geschikt voor een gemiddeld huis, terwijl de COVR-2202 is ontworpen met het oog op grote huizen.

Slimme stroomoplossingen

De smart power oplossingen DSP-W115 en DSP-W245 beloven een nieuwe manier te bieden om huishoudelijke apparaten te bedienen en te bewaken. Door in te loggen op de mydlink-app kan de gebruiker aangesloten apparaten beheren op welke plek dan ook. D-Link vernieuwt deze app, die beschikbaar is voor Android en iOS.

Daardoor wordt er ondersteuning geboden voor Google Assistant, Amazon Alexa en IFTTT. De integratie maakt Cloud Recording voor de nieuwste bewakingscamera’s van D-Link mogelijk. Bovendien moet via de mydlink-app de aangesloten apparaten eenvoudig te koppelen zijn aan andere, populaire smarthome ecosystemen.

In het persbericht communiceert D-Link geen prijzen en verschijningsdata. Wellicht dat er tijdens de beurs meer naar buiten komt.