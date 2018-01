Nvidia onthult drie AI-platformen voor autonome auto’s

Business

Nvidia onthulde vorig jaar Xavier – een processor voor autonoom opererende machines. Dit jaar heeft het bedrijf tijdens de CES in Las Vegas de eerste details over de implementatie van de processoren onthuld. Specifiek zijn er drie verschillende producten binnen het DRIVE AI platform onthuld, die allemaal gebouwd zijn rond Xavier.

Dat meldt de site Techcrunch op basis van de presentatie van Nvidia tijdens de CES in Las Vegas. Interessant is dat het bedrijf onder meer augmented reality toevoegt aan voertuigen op manieren die – zo stelt het zelf – de “rijervaring kan verbeteren en transformeren”. Het bedrijf denkt dat het uiteindelijk een essentiële toevoeging wordt en zet daar vol op in.

Augmented reality in de auto

Waar AR al een belangrijk onderdeel van smartphones geworden is, zal het vermoedelijk ook snel een natuurlijke toevoeging worden aan auto’s. In het kader daarvan brengt Nvidia dan ook DRIVE AR uit, een SDK die ontwikkelaars toestaat ervaringen te bouwen die sterk leunen op de mogelijkheden van Xavier.

De achterliggende gedachte is om een combinatie van computervisie, grafische rekenkracht en kunstmatige intelligentie te gebruiken en bijvoorbeeld op de voorruit van een auto zaken te projecten. Denk daarbij aan berichten over de omstandigheden op de weg, locaties waar je heen zou kunnen rijden en de snelheidslimieten.

Een ander van de drie platformen is DRIVE IX. Dat maakt het makkelijker om AI-assistenten te bouwen en uit te rollen voor de auto. Die zouden zowel interne als externe sensoren kunnen gebruiken om interactie te hebben met passagiers en met andere chauffeurs. Uiteindelijk zullen alle autofabrikanten vermoedelijk een eigen assistent in de auto hebben, waarvan Nvidia wellicht de drijvende kracht kan worden.

Tot slot lanceert Nvidia ook nog een vernieuwde versie van Pegasus, een autonoom taxibrein dat het al in ontwikkeling had. Ook dit moet het makkelijker maken om rond te rijden en een voertuig autonoom de weg op te laten gaan.