Linksys komt met dual-band versie van Velop-meshrouter

Networking

Linksys kondigt tijdens de CES uitbreiding van de Velop Multiroom wifi-oplossing aan. Daardoor komt er een nieuw product dat gebaseerd is op de dual-band technologie bij. Het bedrijf geeft aan dat elke Velop-node een dual-band AC 2×2 802.11AC Wave-apparaat is, met draadloze MU-MIMO-configuratie en een gezamenlijke snelheid van tot 1300 Mbps.

Bij een dual-band versie kan naast de gebruikelijke 2,4 GHz één 5 GHz-band gebruikt worden. Bij een tri-band versie kan men één 2,4 GHz-band en twee 5 GHz-banden gebruiken. Via 5 GHz zijn er snelheden tot 867 Mbps, terwijl de snelheid bij 2,4 GHz uitkomt op 400 Mbps. De nodes zijn gemaakt om met elkaar verbinding te maken via wifi of bekabeld ethernet, of een combinatie daarvan. Ze configureren zichzelf automatisch om de verbinding tot stand te brengen in verschillende opstellingen.

Velop-gebruikers kunnen tri-band en dual-band nodes samen in één netwerk gebruiken. Door een dual-band node aan een bestaand tri-band mesh-netwerk toe te voegen, moet er een betaalbare manier zijn om de dekking uit te breiden. Met een tri-band node in een dual-band mesh-netwerk ontstaan er meer mogelijkheden voor smart home.

Installatie en beschikbaarheid

De nieuwe Linksys-app identificeert met behulp van bluetooth automatisch de te installeren nodes. Indien nodig begeleidt de app gebruikers bij het installeren met visuele animaties om elke stap uit te leggen, waaronder de overstap van bestaande netwerkapparatuur. Tijdens de installatie helpt Velop bij het vinden van de beste plaats om de wachttijd te verminderen, de doorvoer te maximaliseren en het bereik en de signaalsterkte te verbreden.

Daarnaast is Velop verbonden met de Linksys-clouddienst, waardoor updates automatisch gezocht worden en nieuwe firmware toegepast wordt om nieuwe functies te ontsluiten, beveiligingsproblemen te verhelpen en prestaties te verbeteren zodra deze beschikbaar zijn. Gebruikers hebben de mogelijkheid om automatische updates uit te schakelen.

De dual-band versie van de Velop-meshrouter is verkrijgbaar in 1-pack, 2-pack en 3-pack. Naar verwachting verschijnt het product dit voorjaar in de Verenigde Staten en Canada. Een releasedatum voor Europa laat nog op zich wachten. Het is nog niet bekend wat de router gaat kosten.