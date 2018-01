Sony lanceert drie nieuwe midrange-telefoons

Mobile

Sony heeft vandaag tijdens de CES in Las Vegas drie nieuwe smartphones onthuld. Het gaat om de Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra en Xperia L2. Het zijn toestellen die zich in de middenklasse bevinden, maar zijn voorzien van premium camera’s, nieuwe designs en krachtige prestaties.

“Onze super mid-range product strategie is begonnen met het idee om uitdagende technologie naar dit segment van de markt te brengen op de meest toegankelijke manier”, aldus Hideyuki Furumi van Sony. Vervolgens kwam hij met een enorme ambitie: “We zien 2018 als het jaar van de doorbraak van Sony Mobile, en kijken ernaar uit om in de komende maanden nog meer innovaties te laten zien binnen het volledige Xperia portfolio.”

Sony Xperia XA2

Deze smartphone is voorzien van een 5,2-inch Full HD-scherm. Dat heeft een randloos design, waardoor het grotere scherm in eenzelfde behuizing als zijn voorganger past. Onder de motorkap van deze Android 8.0 Oreo-telefoon bevindt zich een Qualcomm Snapdragon 630-processor en een accu met capaciteit van 3.300 mAh. De batterij ondersteunt ook Quick Charging, waarmee hij binnen enkele minuten urenlang mee moet gaan.

De Xperia XA2 bevat verder een camera 23-megapixelsensor met Sony’s grote 1/2.3” Exmor RS™ for mobile image sensor, met een ISO-waarde tot 12800 voor de scherpe foto’s bij weinig licht. Deze nieuwe smartphone is bovendien in staat om video op te nemen in 4K resolutie, waarmee je meer kleur vastlegt en helderdere beelden schiet. Daar wordt in de Xperia XA2 bovendien de mogelijkheid om in 120fps slow motion video’s te maken, om actie en beweging te dramatiseren. Selfies maak je met de 120° extra wijde 8MP selfie-camera, waar werkelijk iedereen op past.

Deze telefoon is vanaf maart bescvhikbaar in de kleuren blauw, zilver en zwart en kost 349 euro.

Sony Xperia XA2 Ultra

Deze 6-inch smartphone beschikt eveneens over Android Oreo en dat randloze design. Maar waar de vorige telefoon meer een middenmoter is, beschikt dit apparaat weer over wat extra’s waar ook meer voor betaald moet worden. Naast de Snapdragon 630-processor, is er nog een vingerafdrukscanner en de 3.580 mAh-batterij (overigens de grootste ooit in een Sony-telefoon).

Belangrijk aan dit apparaat is vooral de dual-frontcamera. Daar bevindt zich een 16MP front-camera met Optische Beeldstabilisatie en 8MP front-camera met extra wijde 120° lens. Allebei deze selfie-camera’s beschikken over een flits, zodat je altijd en overal de beste selfies met je vrienden en familie kunt maken. Aan de achterkant beschikt de Xperia XA2 Ultra over dezelfde 23MP camera module als de Xperia XA2, inclusief 4K video opnemen en 120fps slow motion mogelijkheden.

De Xperia XA2 Ultra is eveneens vanaf maart beschikbaar in de kleuren blauw, zilver en zwart en kost 429 euro.

Sony Xperia L2

Dan is er nog een goedkoper toestel, dat een 5,5-inch scherm heeft en beschikt over een prima 13MP-camera aan de achterkant. Voorop tref je een 8MP-camera aan die over een lens van 120° beschikt. De 3.300 mAh batterij maakt dat het apparaat relatief lang mee zou moeten gaan. De Xperia L2 ontgrendel je verder met de vingerafdruksensor aan de achterkant van het toestel.

De Xperia L2 draait op Android 7.1.1 Nougat en is beschikbaar in het goud en het zwart. Dit toestel wordt eind januari gelanceerd en kost 249 euro.