Voor het eerst lanceren voormalig rivalen Intel en AMD samen een chip

Hardware

Intel heeft voor het eerst chips aangekondigd die het samen met AMD maakt. Daarmee lijkt er een einde te komen aan een van de grootste rivaliteiten uit de geschiedenis van technologie. Het gaat om de Intel 8th Generation Core die voorzien is van Radeon RX Vega M Graphics.

De nieuwe processor verenigt de quad-core Intel CPU met Radeons RX Vega M GPU. Daarmee is er een hoog niveau van rekenkracht en grafische verwerkingskracht geregeld die volgens de twee bedrijven drie keer sneller werkt dan soortgelijke apparaten van een paar jaar geleden.

Dunne hardware

Interessant aan de nieuwe chips is ook dat ze extreem dun gehouden zijn. Met slechts 17mm dikte, stellen ze fabrikanten ertoe in staat dunnere en lichtgewicht apparaten te maken. Dat is mooi, want de chip is de helft zo dik als de meeste processoren die op dit moment op de markt beschikbaar zijn.

In eerste instantie richten Intel en AMD zich vooral op de gamingmarkt met deze processor. Maar de gedachte is wel om ze later ook uit te brengen voor HD-imaging en VR- en AR-toepassingen. Kortom: binnen korte tijd zouden er verschillende fabrikanten moeten komen met apparaten die hiervan voorzien zijn.

Nieuws van het partnerschap kwam voor het eerst in november naar buiten. Toen kondigden de twee bedrijven aan dat hun al 35 jaar durende rivaliteit tot een einde gekomen was. Het eerste bedrijf dat een laptop uitbrengt met het gezamenlijke product is HP, dat hem zal inbouwen in de Spectre x360-laptops.