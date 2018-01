Amazon brengt digitale assistent Alexa naar Windows-apparaten

Apps & Software

Acer, Asus, HP en Lenovo gaan vanaf dit jaar laptops uitbrengen die voorzien zijn van Amazon Alexa. Daarmee dringt de assistent van de webgigant Microsofts besturingssysteem binnen en is er meer concurrentie voor diens eigen assistent Cortana.

Dat hebben de diverse fabrikanten bekend gemaakt tijdens hun respectievelijke presentaties op de CES 2018 in Las Vegas. Voor de integratie van Alexa is een samenwerkingsverband tussen verschillende fabrikanten en Amazon opgezet. Laatstgenoemde moet daarbij een app ontwikkelen zodat die makkelijk meegeleverd kan worden met Windows-apparaten.

Vooruitlopen

Met deze nieuwe integratie lijkt Amazon alvast vooruit te lopen op een eerder aangekondigd samenwerkingsverband met Microsoft. In augustus vorig jaar maakten de twee bedrijven nog bekend dat ze de twee assistenten eind 2017 zouden laten samenwerken. Beiden misten echter de zelfopgelegde deadline en het is nog niet zeker waarom.

Tegelijk werkt Amazon nu dus aan een andere manier om Alexa naar Windows-apparaten te krijgen. Daarvoor biedt het straks een app die niet alleen via stemgeluid geactiveerd kan worden, maar bij sommige fabrikanten ook middels een speciale op het toetsenbord te vinden knop.

Op die manier moeten consumenten Alexa eenvoudige vragen kunnen stellen. Zo kan je naar het weerbericht vragen, laten kijken of er nog iets in je agenda staat en vragen naar het verkeer of het laatste nieuws. Voorlopig komt Alexa enkel in de Verenigde Staten naar Windows-computers.

Dat komt vooral omdat Alexa in de Verenigde Staten veruit over de meeste opties beschikt. In Nederland is de assistent enkel in het Duits of Engels te gebruiken en zijn de mogelijkheden relatief beperkt.