Toshiba onthult mobiel edge-computing device met Microsoft Azure IoT-certificering

Toshiba komt met het mobiele edge-computing apparaat dynaEdge. Deze Windows 10 pc is gecertificeerd voor Microsoft Azure IoT-services, een nieuw platform voor de Intelligent Cloud en Intelligent Edge omgeving. Met de inzet van Azure Cognitive Services krijgen gebruikers van de dynaEedge pc de gelegenheid digitale bronnen vanuit de cloud aan te spreken en informatie realtime te verwerken op de werkvloer.

Daarmee moet de mobiele, handzame pc een ideaal apparaat zijn voor machine-onderhoud op afstand, productieprocessen en andere industriële oplossingen. De combinatie van Intelligent Cloud en krachtige edge-devices zorgt ervoor dat oplossingen sneller geïmplementeerd worden. Externe experts kunnen onmiddellijk en efficiënt ondersteuning bieden via Skype for Business.

Ruston Panabaker, vice-president Partner Devices and Solutions bij Microsoft, geeft aan dat industriële organisaties op meerdere manieren geholpen worden door oplossingen die gebruikmaken van de mogelijkheden van intelligente edge-devices in combinatie met de kracht van Azure IoT-services. Denk bijvoorbeeld aan meer efficiency op de werkvloer, nieuwe manieren van klantbetrokkenheid en het verzilveren van zakelijke kansen.

Microsoft kent een onafhankelijke softwareleverancier-programma, genaamd Microsoft Azure Certified. Hiermee kunnen softwareoplossingen worden uitgevoerd op of worden geïntegreerd met Azure. Door de certificering weten klanten dat er voldaan wordt aan de kwaliteitsstandaarden. Het bestaat uit meerdere sporen, waarvan Microsoft Azure Certified voor Internet of Things er één is. Dit betekent simpelweg dat de gecertificeerde hardware compatibel is om te integreren met het Azure-platform.

Beschikbaarheid

De dynaEdge is dus Azure-gecertificeerd. Toshiba verwacht dat dit apparaat binnenkort ook beschikbaar is in de Benelux, al wordt er geen datum en prijs genoemd. In 2017 werd nog de dynaEdge met Intel Unite aangekondigd, een draagbare oplossing voor vergaderzalen, werkplekken en klasruimtes. Het is niet duidelijk of het om hetzelfde product gaat, aangezien er in het persbericht geen specificaties op afbeeldingen gedeeld zijn.