Intel toont Loihi AI-chip en 49-qubit kwantumchip

Hardware

Intel deed tijdens zijn keynote op CES een aantal aankondigingen rondom zijn aankomende chips. Zo kwamen de processoren genaamd Loihi en de Tangle Lake voorbij. Bij die eerste gaat het om een chip voor kunstmatige intelligentie (AI), terwijl het tweede product een 49-qubit chip voor kwantumcomputing-processen is.

In september kondigde Intel de Loihi nog aan, een processor die in staat moet zijn om de menselijke manier van leren en begrijpen te imiteren. Andere bedrijven richten zich eveneens op het maken van chips voor AI, aangezien het verwerken van AI computerkracht vereist. Zo’n specifieke processor is er dan om de efficiëntie van het systeem te vergroten.

Op dit moment functioneert Loihi naar behoren, waardoor onderzoekspartners dit jaar de beschikking krijgen over de chip. CEO Brian Krzanich vertelde dat de functionaliteiten zich momenteel beperken tot het herkennen van objecten. Bij AI wordt een systeem na verloop van tijd slimmer, al vereist Loihi niet grote hoeveelheden trainingsdata. We zullen de processor waarschijnlijk terugzien in robots en zelfrijdende auto’s.

Tijdens een presentatie waarbij Techzine aanwezig was, bleek dat Intel AI als iets goeds ziet. Krzanich zei destijds dat de mensheid de controle over AI houdt door de technologie alleen in te zetten voor opgelegde taken.

Tangle Lake

Intel maakte tevens bekend dat de Tangle Lake-chip aan de Nederlandse onderzoekspartner QuTech geleverd wordt, zodat er verdere ontwikkeling plaats kan vinden. De CEO noemt de processor de volgende stap naar “kwantumsuprematie.” Bij dit product richt Intel zich veel op parallelle verwerkingssnelheid, een behoorlijke uitdaging volgens het bedrijf.

Vanwege de complexe aard van kwantumcomputing is het nog niet te zeggen wanneer de 49-qubit Tangle Lake verschijnt. Het bedrijf zelf denkt dat de problemen rondom het maken van dergelijke chips pas verholpen zijn over vijf tot zeven jaar. Over het algemeen verwacht men dat er meer dan een miljoen qubits nodig zijn voor iets zinvols.