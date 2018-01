IBM ontving in 2017 meer dan 9000 patenten, een recordaantal

Business

IBM laat aan Techzine weten in 2017 maar liefst 9043 patenten ontvangen te hebben. Dit betekent een recordaantal voor Big Blue, dat hiermee naar eigen zeggen de meeste octrooien in de Verenigde Staten toegewezen kreeg. Bovendien passeert het bedrijf hiermee de grens van 100.000 patenten in 25 jaar tijd.

Meer dan 8500 IBM-researchers, engineers, wetenschappers en designers dragen bij aan de mijlpaal. Zij bevinden zich in 47 verschillende Amerikaanse staten en 47 landen. Volgens het bedrijf is de helft van de patenten een baanbrekende vooruitgang in kunstmatige intelligentie (AI), cloud computing, cybersecurity, blockchain en quantum computing.

Met de octrooien kan IBM technologieën ontwikkelen die bruikbaar zijn voor de klanten. Anderzijds kan het ook een lucratieve bron van inkomsten zijn. Indien een andere partij een zelfde idee wil gebruiken, dan dient voor het gebruik geld betaald te worden. In sommige gevallen gaat dit om forse bedragen.

IBM gaat in op een aantal specifieke gebieden. Zo waren er meer dan 1900 patenten die betrekking hebben op de cloud. Er valt te denken aan een systeem dat ongestructureerde data over globale of plaatselijke evenementen gebruikt. Op basis hiervan voorspelt het systeem de behoefte aan cloudbronnen. Hiervoor kan het systeem nieuws, netwerkstatistieken, weersvoorspellingen en sociale netwerken gebruiken.

Op het gebied van cybersecurity kreeg IBM er 1200 patenten bij, terwijl er 1400 octrooien betrekking hebben op AI. Hoeveel patenten er betrekking hebben op quantum computing geeft het bedrijf niet aan, al zegt IBM zelf dat het om een significant aantal gaat.

Voorgaande jaren

Er is tevens een tijdlijn verschenen die een aantal prominente octrooien uit de afgelopen 25 jaar omschrijft. Die tijdlijn kun je terugvinden door hier te klikken. Begin vorig jaar maakte IBM bekend hoeveel patenten er in 2016 ontvangen werden. Toen kwam het aantal uit op 8000, waarmee Big Blue eveneens de nummer één was.