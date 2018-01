OutSystems introduceert styles editor, om ontwikkeltijd te halveren

Apps & Software

OutSystems laat weten over de introductie van de styles editor, een functie die rechtstreeks is ingebouwd in de visuele ontwikkelomgeving. De User Experience (UX)-ontwikkeltijd moet door deze tool halveren. De introductie maakt deel uit van New Development Environment 10.0.715.0.

De styles editor is een paneel voor het bewerken van de basis visuele eigenschappen van widgets. Bijvoorbeeld de kleur van het lettertype of de randdikte kan aangepast worden. Binnen het tabblad Interface kan een ontwikkelaar een scherm openen en een widget selecteren. Vervolgens is de styles editor met een knop in te schakelen. Bovendien vinden we de styles editor in de Style Sheet Editor, waar de opgeslagen stijlen zijn aan te passen.

De leverancier van het low-code platform voor app-ontwikkeling biedt al templates en componenten die aangepast kunnen worden. Ontwikkelaars kunnen zo met het drag-and-drop principe snel een optimale UX creëren, zonder dat er veel ontwerpexpertise vereist is. Door de nieuwe styles editor moeten developers en UX-professionals de gebruikerservaring verder kunnen aanpassen. CSS-codering is daarbij niet nodig. Op deze manier realiseert OutSystems de snellere UX-ontwikkeltijd.

Vereenvoudiging

Door een unieke en elegante UX te maken, wil OutSystems gebruikers in staat stellen met hun oplossingen te differentiëren. Het bedrijf geeft tevens aan dat CSS voor veel ontwikkelaars een uitdaging is. Zij hebben gespecialiseerde kennis en oefening nodig, onder andere door meerdere browsers en apparaten. Volgens OutSystems zijn developers met dergelijke vaardigheden schaars. De styles editor belooft het visualiseren dus eenvoudiger te maken.

OutSystems wil met zijn platform applicatieontwikkeling vereenvoudigen. In een eerder gastblog op Techzine ging het bedrijf bijvoorbeeld in op de vraag “Dicht de inzet van citizen developers daadwerkelijk de kenniskloof?” Volgens OutSystems is dat niet het geval. Het vergroot wel de frustraties van de citizen developer, creëert veel risico’s en legt nog meer druk op de huidige IT-medewerkers. Zij zijn immers degenen die moeten opdraven wanneer een probleem zich voordoet of erger nog, de veiligheid van uw data en systemen in het gedrang komt.