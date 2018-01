Voorstellen om een EFT voor bitcoin te lanceren teruggetrokken

Business

Twee Amerikaanse bedrijven hadden voorstellen ingediend bij de Amerikaanse marktoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) om bitcoin exchange-traded funds (ETFs) te lanceren. Die voorstellen zijn nu teruggetrokken wegens grote zorgen vanuit de SEC.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van bericht van de twee bedrijven. Medewerkers van de SEC zouden “hun zorgen rond de liquiditeit en waardering” van toekomstige contracten op basis van de digitale munteenheid. Dat blijkt uit een van de documenten waarin gemeld wordt dat de voorstellen niet langer behandeld hoeven te worden.

Extra horde

Deze beslissing maakt het nog moeilijker voor investeringsbanken op Wall Street op in te spelen op de behoefte van investeerders om in virtuele munten te kunnen beleggen. Ook laat het zien dat de twee financiële autoriteiten in de Verenigde Staten het nog niet bepaald eens zijn geworden over de manier waarop hiermee omgegaan moet worden.

In de Verenigde Staten heeft de SEC het te zeggen over fondsen, maar de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) over contracten. De CFTC staat ondertussen onder flinke druk om zorgen ten aanzien van de mogelijke risico’s rond investeringen in de bitcoin weg te nemen. Dat blijkt echter nog niet zo gemakkelijk te zijn als wellicht gedacht werd.

Vanuit de investeringsbanken is het in elk geval de bedoeling om bitcoinfondsen te lanceren die het net zo makkelijk maken om in de virtuele munt te handelen als in reguliere aandelen. Fondsenmanagers dachten dat contracten die de CFTC gesloten had rond de bitcoin lieten zien dat hun plannen een grote kans van slagen zouden hebben, maar bij de SEC blijkt daar anders over gedacht te worden.