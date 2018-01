WannaCry-held stelt gedwongen te zijn te bekennen in Kronos-zaak

Security

Beveiligingsonderzoeker Marcus Hutchins wordt er door de Amerikaanse overheid van beschuldigd de Kronos-malware voor banken ontwikkeld te hebben. Waar hij in eerste instantie toegaf dat gedaan te hebben, trekt hij zijn getuigenis nu terug en stelt hij zelfs gedwongen te zijn geweest.

Hutchins kennen we om twee zaken. Allereerst is hij de computerwetenschapper die in de loop van mei de killswitch wist te vinden voor de beruchte malware WannaCry. Maar we kennen hem op de tweede plaats ook als de man die in augustus 2017 tijdens een veiligheidsconferentie in Las Vegas gearresteerd werd. Vervolgens bleek er een zestal aanklachten klaar te liggen voor het ontwikkelen van malware.

Oververmoeid en bedwelmd

In eerste instantie gaf Hutchins tijdens verhoren toe dat hij inderdaad de man achter Kronos was – malware die bankgegevens van consumenten buitmaakte. Maar nu stellen zijn advocaten in een document dat in handen van The Daily Mail kwam, dat het niet klopt. In de documenten lezen we dat “Mr. Hutchins door de regering gedwongen werd te bekennen, op een moment dat hij een slaaptekort had en bedwelmd was.”

“Om die reden kan zijn beslissing om het gesprek met de agenten aan te gaan niet gezien worden als welbewust, weloverwogen en volledig op de hoogte van welke rechten opgegeven werden en de gevolgen die daaraan klampen – terwijl dat volgens de wet wel een vereiste is.”

Tegelijk claimt de verdediging dat Hutchins enige tijd gevolgd is voordat hij gearresteerd werd. De openbaar aanklagers zouden dus op de hoogte zijn geweest van het feit dat hij “oververmoeid en bedwelmd” was. Het is nog niet bekend wanneer het proces tegen Hutchins van start gaat.