Netgear komt met 12- en 24-poorts 5-speed switches

Networking

Netgear breidt zijn productieportfolio van 5-speed Multi-Gigabit switching-producten uit. Het gaat om de XS512EM en de XS724EM, modellen met respectievelijk twaalf en 24 poorten. De nieuwe switches werken op snelheden van 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps of 10 Gbps.

Dankzij een intuïtieve interface beloven de Multi-Gigabit switches eenvoudige en betrouwbare connectiviteit met fijnmazig beheer van de bandbreedte per poort en traffic monitoring. De gebruiker hoeft geen nieuwe bekabeling aan te schaffen om snelheidsbarrières weg te nemen. Door vijf snelheden per ethernet-poort te bieden wil Netgear de meest flexibele en betaalbare 10-Gigabit/Multi-Gigabit switches op de markt brengen.

Zowel de XS512EM als de XS724EM beschikt over twee SFP+ fiber-poorten met 1-Gigabit of 10-Gigabit connectiviteit. Dit moet ideaal zijn voor een high-speed uplink naar het hoofdnetwerk. De intelligente, multi-speed koper ethernet-poorten op de switches ontdekken automatisch de door het verbonden apparaat gevraagde snelheid en de kwaliteit van de bekabeling. Zo kan alle aanwezig apparatuur, of het nou om moderne of oudere hardware gaat, op zijn hoogste individuele snelheid verbinden.

Functionaliteiten

De poorten zijn te verbinden met reguliere Cat5 ethernet-kabels, zonder dat er een upgrade naar Cat6-bekabeling nodig is. Met Link Aggregation en Loop Prevention moet de downtime minimaliseren, terwijl de MKB-netwerken altijd online zijn. De netwerkprestaties zijn met VLAN, QoS en Multicast Support te verbeteren. Bovendien zullen mogelijke kabelproblemen of abnormaal netwerkverkeer met de kabeltest en de poortstatistieken te detecteren zijn. Auto DoS en Storm Control beloven de MKB-netwerken te beschermen.

Beide switches kunnen in volledig stille modus werken of met een geruisloze fan. Deze fluisterstille functies, gecombineerd met de kleinere afmetingen van de XS512EM en zijn flexibele rackmount- en desktop-installatiemogelijkheden, maken de 12-poorts switch ideaal voor kleinere ruimtes. Verder belooft Netgear dezelfde functionaliteiten als bij zijn andere Smart Managed Plus Switches, zoals netwerk-monitoring, traffic-priotisering en netwerksegmentatie.

Het bedrijf geeft aan dat de switches wereldwijd beschikbaar zijn via geautoriseerde Netgear-partners, reseller-kanalen en e-commercesites. Via een zoekopdracht komen we retailers tegen die de switches op 22 januari verwachten. In de Verenigde Staten zal de XS512EM 899,99 dollar kosten en de XS724EM 1699,99 dollar. De Europese prijzen vermeldt Netgear niet.