Nieuwe Netgear-dienst beveiligt draadloze thuisnetwerken en verbonden apparaten

Security

Netgear lanceert de nieuwe beveiligingsdienst Armor, die ieder verbonden apparaat beveiligt. Deze op Bitdefender gebaseerde dienst met meerdere lagen draait op Netgear-routers en verbonden apparaten, zodat het huis en de familie actief beschermd zijn tegen cyber-dreigingen zoals virussen, spam en phishing.

Het bedrijf wil Armor nog dit kwartaal beschikbaar maken op de Nighthawk AC2300 Smart wifi-router (R7000P). Later dit jaar komt de beveiligingsdienst ook naar het Orbi Whole Home wifi-system en de Nigthawk performance routers. Dit zal gebeuren door middel van firmware-updates. Naast gecentraliseerde beveiliging voor alle pc’s, smartphones, tablets en smart home-apparaten, omvat een abonnement ook de Bitdefender Total Security anti-malware software voor Windows, macOS, iOS en Android-apparaten.

Met Netgear Armor wordt veilig browsen wegens URL-Blocking mogelijk. Nepsites die financiële data willen stelen, zoals wachtwoorden of creditcardnummers, worden automatisch geblokkeerd. Armor blokkeert tevens onbetrouwbare links in browsers, e-mails en apps. De gebruiker kan zien of de zoekresultaten veilig zijn voordat hij er daadwerkelijk op klikt, aangezien er gewaarschuwd wordt voor websites die logingegevens niet beveiligen met https.

Verdere bescherming

Daarnaast scant de beveiligingsdienst het netwerk snel op verbonden apparaten die openstaan voor ongeautoriseerde toegang, datadiefstal of cyberaanvallen. Er wordt gecontroleerd op wachtwoordsterkte, firmwareversies en iedere kwetsbaarheid die hackers toegang kan geven tot het netwerk. De gebruiker kan een rapport opvragen met tips om bepaalde kwetsbaarheden te elimineren of de status van apparaten te controleren en eventueel problemen direct op te lossen.

Zodra er een nieuw apparaat wordt aangesloten ontvangt de gebruiker een melding. Als het apparaat niet herkend wordt, is de toegangsaanvraag direct te blokkeren. Via de website armor.netgear.com is het netwerk eenvoudig te beheren vanaf welke plek dan ook. In de eerste 90 dagen is Netgear Armor gratis te gebruiken, waarna er jaarlijkse abonnementskosten volgen. In de Verenigde Staten kost het abonnement 69,99 dollar.