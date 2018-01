Netgear Insight-managementoplossing in februari beschikbaar via webportal

Apps & Software

Netgear kondigt aan dat de remote setup, monitoring- en beheerfunctionaliteiten van Insight medio februari beschikbaar komen via de nieuwe Netgear Insight Cloud webportal. Zo wil de aanbieder van netwerkapparatuur een groter scherm voor een weergave met één venster voor alle apparaten en locaties realiseren.

De managementoplossing werd in september beschikbaar gemaakt als mobiele app. De nieuwe Insight-versie belooft in één venster netwerkapparatuur te tonen, met eenvoudige toegang tot zowel productinformatie als ondersteuning. Met de omgeving moet moeizame installatie en configuratie van apparaten verleden tijd zijn. Meerdere apparaten zijn te configureren en cloudgebaseerde toegang laat kleine bedrijven apparaten vanaf elke locatie beheren.

Verschillende abonnementen

De webportal zal toegankelijk zijn vanuit elke met internet verbonden webbrowser. Om via de Cloud-webportal te beheren dient de gebruiker een Insight Premium abonnement aan te schaffen. Door dit abonnement krijgen gebruikers tevens de beschikking over functies zoals smart wifi beheer, snelle wifi-roaming en PoE-planning en -timers. Insight Premium is een aanvulling op Insight Basic, waarbij alleen de mobiele app te gebruiken is. Beide versies beschikken over de functionaliteiten die Netgear als volgt opsomt:

Uniform bekabeld/draadloos netwerkbeheer met monitoring en logs van datagebruik

Externe toegang met 24/7 zichtbaarheid en controle over alle Insight Managed-apparaten in uw netwerk

Directe geautomatiseerde detectie van bepaalde Netgear-apparaten en alle Insight Managed-apparaten

Apparaatregistratie met één klik om de toegang tot Netgear-ondersteuningsopties te vereenvoudigen en te stroomlijnen

Eenvoudig te gebruiken netwerkconfiguratie op verschillende mobiele apparaten

Firmware-updates voor alle door Insight beheerde apparaten in het netwerk

Volledige remote/cloud netwerk monitoring en beheer van netwerken zonder dat er een extra cloud-controller, appliance, of pc/server nodig is

E-mail en onmiddellijke pushmeldingen en waarschuwingen over uw netwerk- en apparaatconnectiviteit en de gezondheid van het netwerk

Eenvoudig doorklikken naar Netgear-support voor uw geregistreerde apparaten

Insight Basic is gratis voor maximaal twee apparaten, waarna er een jaarlijks abonnement van 4,99 dollar per apparaat geldt. Insight Premium kost per apparaat maandelijks 0,99 dollar, terwijl de jaarlijks betaling per apparaat op 9,99 dollar uitkomt.