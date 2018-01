Toshiba kondigt RC100 NVMe SSD aan

Hardware

Toshiba laat aan Techzine weten over de RC100-serie, een nieuwe lijn NVM Express (NVMe) M.2 solid state drives (SSD’s). Vanwege het ontwerp noemt het bedrijf de RC100 krachtig en kostenefficiënt, waardoor de NVMe-opslag voor iedereen toegankelijk moet zijn. In het bijzonder zijn de SSD’s geschikt voor mainstream gamers en personen die hun systeem zelf in elkaar zetten.

De RC100-serie zal gebruikmaken van 64-laags 3-bit-per-cell TLC BiCS Flash, dat zich samen met de zelf ontwikkelde SSD-controller in één package bevindt. Zo wil Toshiba een alternatief bieden voor de duurdere high-end NVMe SSD’s. Bovendien moet de energie-geoptimaliseerde opslagoplossing in het bijzonder geschikt zijn voor mobiele gebruikers die de batterijduur willen verbeteren.

Er is geïntegreerde Host Memory Buffer (HMB)-technologie, om leessnelheden van maximaal 1620 MB/s en schrijfsnelheden van 1130 MB/s te realiseren. Toshiba streeft er dan ook naar om de snelheid niet aan te tasten ondanks het verlengen van de batterijduur. De random lees- en schrijfsnelheden komen respectievelijk uit op 160.000 en 120.000 input/output per second (IOPS). Voor het behalen van de snelheden is geen ingebouwde DRAM vereist. Dit draagt bij aan het besparen van energie.

Beschikbaarheid

Toshiba maakt de RC100 beschikbaar in de M.2 2242 (22 x 42mm) formfactor, wat kleiner is dan de meeste M.2 SSD’s (2280). Dit zal echter weinig problemen opleveren, aangezien de 2242 kaart grotendeels ondersteund wordt door de meeste laptops en desktop moederborden. Er valt te kiezen uit de volgende opslagcapaciteiten: 120 GB, 240 GB en 480 GB. Elke RC100 SSD wordt geleverd met drie jaar garantie.

De prijs voor de nieuwe SSD’s is nog niet bekend. Toshiba zal de RC100-serie in de lente uitbrengen. De aankondiging is onderdeel van CES, de beurs die momenteel plaatsvindt in Las Vegas.