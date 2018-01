Fortinet en Renesas Electronics werken samen aan beveiliging connected cars

Security

Fortinet gaat een samenwerking aan met Renesas Electronics. De twee bedrijven willen connected cars beter beveiligen. De twee bedrijven lanceren een gezamenlijk prototype, dat moet laten zien op welke manier Fortinet FortiOS, het besturingssysteem voor de beveiliging, kan worden geïntegreerd met de R-Car H3 system-on-chip (SoC) van Renesas voor het beschermen van netwerkdomeinen, cloud-diensten en applicaties.

Dat melden de bedrijven in een gezamenlijke aankondiging. De nieuwe oplossing is gepresenteerd tijdens de CES die gisteren officieel begon in Las Vegas. De twee bedrijven simuleren tijdens de CES een cyberaanval op een prototype connected car en laten zien hoe hun gezamenlijke oplossing daar mee omgaat.

Grip op potentiële bedreigingen

Fortinet en Renesas zullen tijdens CES laten zien hoe de integratie van de Fortinet Security Fabric-technologie met de R-Car H3 SoC het mogelijk maakt om beveiligingsregels te beheren en toe te passen en geautomatiseerde beveiliging biedt van de aandrijvings- en communicatiecomponenten van het voertuig. Dat geldt onder meer voor de LTE-module, de module voor de communicatie tussen voertuigen, het draadloze access point en de module voor motorbesturing.

Gebruikmakend van de beveiligingsfuncties op de chip van de Renesas R-Car H3 beschermt Fortinet het communicatieverkeer en past het beveiligingsregels toe om de toegang tussen bepaalde domeinen in te perken om grip te krijgen op potentiële cyberbedreigingen. Fortinet en Renesas laten aan de hand van simulaties van pogingen tot het hacken van het intrusion prevention system (IPS) en DDoS-aanvallen zien hoe het FortiOS automatische beveiliging biedt van de data die van een publieke cloud-dienst naar het entertainmentsysteem binnen de auto wordt overgedragen.

Geautomatiseerde beveiliging

In 2025 zullen er volgens de prognoses 300 miljoen connected cars in gebruik zijn. In 2016 bedroeg dit aantal nog 37 miljoen. De jaarlijkse omzet voor apparatuur en diensten voor connected cars zal naar verwachting boven de 250 miljard dollar uitkomen. Belangrijk op deze markt is vooral de toenemende vraag naar connectiviteit. Zo willen chauffeurs steeds vaker toegang hebben tot bepaalde smartphone-functies, muziek on-demand kunnen afspelen en beschikken over infotainment.

Die internetverbinding van een auto kan potentieel gevaarlijk zijn. Bestuurders hebben hun voertuig immers met het internet verbonden en daarop moet men inspelen. Beveiligingssystemen moeten communicatieprotocollen, apparaten en netwerken omspannen. Daarnaast moeten ze het overzicht, de integratie en het beheer uitbreiden van individuele voertuigen naar het bredere vervoersecosysteem, zoals systemen voor het beheer van wegen en verkeersstromen.

Hoe noodzakelijk die systemen zijn bleek onlangs nog. Toen werd de CAN-bus van een Tesla Model S gehackt, waarbij een groep hackers op een afstand van 19 kilometer kon knoeien met de remmen, deursloten en zelfs de dashboardcomputer van de auto.