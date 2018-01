Razer Phone ondersteunt nu Dolby Digital Plus 5.1 en HDR voor beste mobiele Netflix-ervaring

Mobile

Afgelopen november presenteerde Razer zijn eerste smartphone. De Razer Phone bleek vooral gericht te zijn op mobiel entertainment. Om die reden heeft het 5,7-inch toestel een verversingssnelheid van 120Hz en een Qualcomm Snapdragon 835-processor. Nu heeft het bedrijf ook bekend gemaakt dat het als eerste zowel HDR als Dolby Digital Plus 5.1 ondersteunt.

De Razer Phone is daarmee de eerste smartphone die beide premium audio- en videoformaten van Netflix ondersteunt. “We hebben de Razer Phone ontworpen om HDR-video en -audio te laten klinken als geen andere telefoon op de markt”, zegt Min-Liang Tan, medeoprichter en CEO van Razer. “We zijn ontzettend enthousiast om zoals nooit tevoren Netflix-entertainment te leveren op een smartphone. Netflix stelt ons in staat om, met het HDR10 display en dual-firing, Dolby-geoptimaliseerde luidsprekers en THX-gecertificeerde hoofdtelefoonconnectiviteit van de Razer Phone de mogelijkheden van de Razer Phone volledig te benutten.”

Primeur voor Netflix

De Dolby Digital Plus 5.1 ondersteuning op de Razer Phone is een primeur voor Netflix op een smartphone. Deze techniek is gewoonlijk voorbehouden aan high-end entertainmentsystemen en computers. 5.1 is de meest gebruikte lay-out voor een thuisbioscoop.

“De Razer Phone brengt een ongelooflijke Netflix kijkervaring naar de smartphone”, zegt Anthony Park, vicepresident engineering bij Netflix. “We kijken ernaar uit om deze ervaring te leveren aan onze leden over de hele wereld, zodat ze onderweg hun favoriete entertainment in de best mogelijke kwaliteit kunnen bekijken.”

Bestaande Razer Phone gebruikers zullen ook profiteren van het Netflix en Razer partnerschap met een over-the-air update later deze maand. Binnen die update wordt de Netflix-app automatisch op de telefoons gezet. Ook komt er een widget op het thuisscherm, waar gemakkelijk toegang tot de streamingdienst verkregen kan worden. Via de firmware worden ook verbeteringen aan scherm en geluid doorgevoerd. Nieuwe toestellen zijn automatisch voorzien van de update.