Nuance komt met nieuwe oplossingen voor communicatieve kunstmatige intelligentie

Nuance Communications presenteert tijdens de CES 2018 in Las Vegas een reeks nieuwe oplossingen gebaseerd op communicatieve kunstmatige intelligentie. De oplossingen maken nieuwe ervaringen binnen de connected car, de smart home en daaraan verbonden apparaten mogelijk.

Dat maakt Nuance vandaag bekend in een bericht op zijn website. Dankzij ontwikkelingen in deze communicatieve AI biedt Nuance nieuwe oplossingen, waarmee virtuele assistenten de taal horen, begrijpen, leren en gebruiken. Daardoor kunnen ze een goede interactie realiseren met de gebruikers. Dit leidt uiteindelijk tot gepersonaliseerde ervaringen en meer gemak, betrokkenheid, veiligheid en tevredenheid bij de gebruikers.

Brede koppeling

Een van de gedachten achter de oplossingen van Nuance is om de verschillende systemen die smart home mogelijk maken aan elkaar te koppelen. Zo moeten het huis, de auto en ook bijvoorbeeld de smartphone makkelijker samen kunnen werken. Een tweede nieuwe techniek is door Nuance het Dragon Drive platform genoemd en koppelt autorijden meer aan de menselijke ervaring. Daarvoor is vooral die communicatieve kunstmatige intelligentie van groot belang.

Afgezien daarvan presenteert Nuance nog een aantal nieuwe oplossingen. Zo maakt het bedrijf gebruik van kunstmatige intelligentie om telecomaanbieders te helpen interactie met klanten te vergroten. Daarvoor zijn er verregaande analytische modellen ontwikkeld, die gebruikers bijvoorbeeld kunnen koppelen aan diensten die relevant voor ze zijn, waaronder sociale media en financiële diensten.

Dan is er nog een interactieve media en entertainmentervaring die het bedrijf ontwikkeld heeft. Die moet interactieve gaming ervaringen bieden, waarbij vooral spraak belangrijk is in het stimuleren van interactie tussen gamers en non-player characters in games.

Partnerschappen voor nieuwe oplossingen

Tot slot heeft Nuance nog aangekondigd dat er een aantal samenwerkingen komen tussen verschillende technologie-aanbieders: