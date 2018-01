‘Marktaandeel McAfee en Symantec op het gebied van werkplekbeveiliging geslonken’

Security

Op het gebied van werkplekbescherming (endpoint- en antivirusoplossingen) hebben marktleiders McAfee en Symantec ten opzichte van negen jaar geleden terrein verloren. Dat blijkt althans uit een marktanalyse van Computer Profile, waaraan ruim 7000 besluitnemers deelnamen. ESET, Kaspersky en Microsoft zagen hun marktaandeel juist uitbreiden.

Gemeten naar het aantal toepassingen slonk het marktaandeel van McAfee met zo’n tien procent. In 2009 lag het percentage nog op 37 procent, terwijl het in 2017 uitkomt op 27 procent. Ook nummer twee Symantec moest terrein prijsgeven, waardoor het marktaandeel van 22 procent terugliep naar 19 procent. Desondanks blijven de twee partijen wel marktleiders.

Nummers drie en vier Trend Micro en Sophos zagen hun terrein licht groeien ten opzichte van acht jaar geleden, al noemt Computer Profile in het persbericht geen percentages voor deze partijen. Vooral de bedrijven daaronder profiteerden van de verschuiving en zagen hun marktaandeel in de Nederlandse zakelijke markt toenemen. ESET groeide van 2,8 procent naar zes procent, Kaspersky van 2,2 procent naar 5,7 procent en Microsoft van 0,7 procent naar 5,2 procent. F-Secure, AVG en Norman complementeren de top tien met marktaandelen van respectievelijk 2,7 procent, 1,2 procent en één procent.

Specifieke gebieden

Voor de top vijf meest gebruikte endpoint-oplossingen zoomde Computer Profile in op branches. Uit de data blijkt dat Sophos een relatief sterke positie heeft bij overheidsorganisaties en zorginstellingen. ESET wordt relatief veel gebruikt in het onderwijs, de services sector en de transportsector. Trend Micro heeft een relatief sterke positie in de zorgsector.

Ook het gebruik van securityoplossingen anders dan werkplekbeveiliging werd in kaart gebracht. Van de ondervraagde organisaties geeft 36,5 procent aan één of meerdere Microsoft-toepassingen te gebruiken, waarmee het de absolute marktleider is. Sophos en Trend Micro wisten hun marktaandeel de laatste jaren te vergroten. Dit ten koste van McAfee, Symantec en Check Point.

Naast softwarematige oplossingen werd ook gekeken naar het gebruik van security hardware. Als het gaat om hardware firewalls en routers blijkt Cisco de onbedreigde koploper. Er is weliswaar een lichte daling te dien in de laatste vijf jaar, maar bijna tweederde van de netwerkapparatuur betreft een Cisco-oplossing. HPE en Fortinet wonnen in dezelfde periode een klein beetje marktaandeel. Geen enkele aanbieder komt echter boven een marktaandeel van negen procent.