Samsung presenteert Galaxy S9 en S9+ in februari tijdens MWC

Korte tijd leek het bijna zeker dat Samsung de Galaxy S9 en S9+ zou gaan onthullen tijdens de CES 2018. Dat blijkt niet zo te zijn. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft vandaag bekend gemaakt dat het zijn nieuwe toptelefoon tijdens de Mobile World Congress in februari in Barcelona onthult.

Tijdens een persconferentie op de CES 2018 sprak DJ Koh, de voorzitter van de mobiele tak van Samsung. Hij vertelde dat het bedrijf in Barcelona met zijn eerste vlaggenschip van het jaar komt. Vermoedelijk zal het apparaat een maand later, in de loop van maart, in de verkoop gaan.

Geen opvouwbare telefoon

Dit jaar komt er verder geen opvouwbare telefoon van Samsung op de markt, al hoorden we eerder van wel. Koh vertelde dat het bedrijf nog niet klaar is om de smartphone uit te brengen. Vooral de gebruikersinterface is nog een groot obstakel, stelt Koh. Het bedrijf zet volgens hem alles op alles om het apparaat snel gelanceerd te krijgen. Gemikt wordt nu op release in 2019.

Afgezien hiervan heeft Koh nog onthuld dat het bedrijf dit jaar al met een nieuwe versie van zijn virtuele assistent komt. Bixby 2.0 zal later dit jaar op de markt gebracht worden en vermoedelijk meer verschillende apparaten ondersteunen. Sterker nog, Koh beloofde dat alle apparaten van Samsung tegen 2020 ondersteuning van Bixby bieden. “We zijn iets later begonnen dan de rest, maar geloven dat we consumenten de best mogelijke ervaring bieden,” liet Koh weten.

Details over de Galaxy S9

Er zijn nog maar weinig details bekend over de Galaxy S9. Het schijnt dat het apparaat draait op de Qualcomm Snapdragon 845 processor en is voorzien van grotere hoeveelheden werkgeheugen en opslagcapaciteit dan zijn voorganger. Verder heeft de telefoon naar het schijnt een accu van 3200 mAh. Het apparaat zou een 5,8-inch scherm krijgen en de grotere Plus een 6,2-inch scherm.