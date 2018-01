Lenovo onthult Miix 630, eerste laptop met ARM-processor

Hardware

De Chinese laptopmaker Lenovo heeft een nieuwe 2-in-1 detachable onthuld. Het is een Windows-apparaat met de naam Lenovo Miix 630, dat voorzien is van een Qualcomm-processor en ook standaard ondersteuning voor de Google Assistant biedt.

De Miix 630 is een dunne detachable die dankzij de Snapdragon processor en de ingebouwde 4G LTE1-chip altijd verbonden kan zijn met het internet. Het apparaat heeft een 12,3-inch touchscreen en heeft daarmee het formaat van een tablet. Verder is hij dun: 15,6mm en licht met een gewicht van 1,33 kilogram.

Snapdragon-processor

De nieuwe Miix 630 van Lenovo is de eerste laptop van het Chinese bedrijf die op een ARM-processor draait. Daarvoor is gekozen binnen een nieuw programma van Microsoft, dat in samenwerking met diverse fabrikanten laptops uitbrengt die voorzien zijn van een ARM-processor. Dat maakt het makkelijk om de laptops onderweg te gebruiken en overal met het internet te verbinden.

Wat de Lenovo Miix 630 betreft, is dus gekozen voor een Snapdragon 835-processor. Die heeft tussen de vier en acht gigabyte aan werkgeheugen. Verder is er maximaal 256 gigabyte aan opslacapaciteit. De detachable heeft verder nog een flinke accu waarvan we de capaciteit niet kennen. Wel stelt de fabrikant dat het apparaat zo’n twintig uur mee moet gaan op een volgeladen batterij en normaal gebruik.

De Miix 630 (inclusief keyboard en Lenovo digital pen) is beschikbaar in het tweede kwartaal van 2018 vanaf €999.

Andere ARM-laptops

Lenovo is bepaald niet de enige fabrikant die met een eigen laptop met ARM-processor komt. Ook Asus en HP hebben laten weten de komende tijd met soortgelijke apparaten te zullen komen. Asus lanceert de NovaGo 2-in-1, een 13,3-inch laptop met 8GB aan werk- en 256GB aan opslaggeheugen.

Dan is er nog HP met de Envy x2, een 12,3-inch model met maximaal 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagcapaciteit. Allebei de apparaten bieden de gebruiker een aanraakscherm en werken met een stylus.