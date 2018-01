LogRhythm lanceert oplossing voor het voldoen aan GDPR

Security

LogRhythm komt met de GDPR Compliance Module, een volledig geïntegreerde beveiligingsoplossing voor het bereiken en valideren van General Data Protection Regulation (GDPR)-compliance. Met de module krijgen bedrijven die persoonlijke data van Europese burgers verzamelen en verwerken een kant-en-klare suite van regels, meldingen en rapportages. Deze is speciaal ontwikkeld met het oog op de regels van GDPR.

Door GDPR Compliance Module te implementeren is een organisatie in staat om persoonlijke data van klanten te beschermen en negatieve publiciteit, boetes en verlies aan vertrouwen te voorkomen. Het niet voldoen aan de eisen kan leiden tot boetes van 20 miljoen euro of vier procent van de jaaromzet.

Basisraamwerk

LogRhythm erkent dat, gezien de breedte van GDPR, geen enkele oplossing kan zorgen voor volledige compliance met alle regels. Het bedrijf ziet meer eisen op het gebied van mensen en processen dan op het gebied van technologie. De GDPR Compliance Module biedt dan ook een vereenvoudigde benadering voor het tegemoetkomen aan de eisen, door het bieden van een basisraamwerk.

Dit raamwerk is ontworpen om klanten te helpen bij het inspelen op de technologische eisen van de GDPR. Met GDPR Compiance Module worden gebruikers geholpen de risico’s terug te dringen en boetes te voorkomen. Bedrijven moeten hierdoor in staat zijn om in en met de Europese Unie zaken te blijven doen.

Demo

LogRhythm spreekt over de eerste oplossing in de markt die een geïntegreerde benadering biedt voor het tonen van compliance met de op technologie gerichte artikelen van GDPR. Klanten van LogRhythm kunnen gratis gebruikmaken van de nieuwe module. Na de implementatie moeten er direct voordelen zichtbaar zijn.

Geïnteresseerden kunnen een demo aanvragen via de website. Vanaf mei zal de nieuwe Europese regelgeving definitief gelden. Toch blijkt er nog onduidelijkheid te zijn rondom GDPR. Zo schreef Techzine recentelijk een artikel over een onderzoek waaruit blijkt dat sommige bedrijven niet weten of de regels van toepassing zijn op de eigen organisatie.