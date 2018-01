Cloudbedrijven overwegen Intel-concurrenten wegens Meltdown en Spectre

Business

De snelgroeiende cloudactiviteiten van Intel krijgen wellicht te maken met een klap. Reuters meldt namelijk dat een aantal van de klanten kijkt naar het gebruiken van microchips van concurrenten. Zij willen naar aanleiding van de kwetsbaarheden Meltdown en Spectre een nieuwe infrastructuur bouwen.

Door de lekken kunnen hackers wachtwoorden of encryptiesleutels stelen. Bij de meeste computers, telefoons en cloud-gebaseerde servers is dit mogelijk. Microsoft gaf al aan dat de benodigde patches een significante impact kunnen hebben op de prestaties van servers. Zelf verklaarde Intel klanten te zullen helpen bij het vinden van de beste aanpak op het gebied van beveiliging, prestaties en compatibiliteit. Voor veel klanten is prestatie één van de belangrijkste onderdelen, waardoor Intel hier veel aan wil doen.

AMD biedt een alternatief voor de Intel-chips, die volgens IDC een marktaandeel van 98 procent hebben. Bij AMD-processoren vinden we net als bij Intel de chiparchitectuur x86. Daarnaast kan ARM Holdings uitkomst bieden voor cloudbedrijven die overwegen over te stappen. Zo geeft Backblaze, een online opslagbedrijf, aan dat bouwen met ARM-chips niet moeilijk zal zijn. Backblaze ziet de eventuele prestatieafname voor x86 als een stimulans om over te stappen naar ARM.

Obstakel

Een eventuele overstap naar AMD lijkt echter het aannemelijkst, aangezien de x86-architectuur overeenkomt. Als deze technologie er niet is dan zal de snelheid van bijvoorbeeld zoekopdrachten afnemen. Bovendien moet software herschreven worden. Daarom gaven cloudproviders eerder aan dat het overstappen naar andere chips te complex is. Eén van de partijen die er dan ook op rekent dat Intel apparatuur zal vervangen of korting aan zal bieden om het verlies aan rekenkracht te compenseren, is Infinitely Virtual. Indien dat niet gebeurt wil Infinitely Virtual dat bedrijven gezamenlijk Intel straffen door de producten niet meer aan te schaffen.

Eerder kwamen Amazon Web Services, Microsoft, Google en andere cloudproviders al met updates over Meltdown en Spectre. Zij lichtten hun klanten in dat de clouds grotendeels beschermd zijn tegen de kwetsbaarheden.