Dell kondigt 24-inch en 27-inch Ultrathin-monitoren aan

Hardware

Dell heeft tijdens CES twee nieuwe monitoren onthuld die zich kenmerken door het dunne ontwerp. Het gaat om de Dell 24 Ultrathin Monitor (S2419HM) en de Dell 27 Ultrathin Monitor (S2719DM). Op het dikste punt zijn de monitoren 29 millimeter dik, terwijl het dunst punt 5,5 mm meet.

Beide modellen ondersteunen HDR content playback voor een CinemaColor-ervaring. De S2419HM beschikt over een 23,8-inch scherm met een maximale resolutie van 1920 x 1080. Bij de S2719DM gaat het om een 27-inch scherm met maximaal 2560 x 1440 pixels. De meeste andere onderdelen komen overeen. Zo is de refresh rate 60 Hz, de aspect ratio 16:9 en de contrast ratio 1000:1. De kijkhoeken komen uit op 178 graden.

De monitoren realiseren een maximale helderheid van 400 cd/m2 met een piekhelderheid van 600 cd/m2 . Andere gemeenschappelijke kenmerken zijn onder andere meer dan 99 procent sRGB kleurengamma en 85 procent van het DCI-P3 kleurenspectrum dat weergegeven kan worden. Beide modellen zijn HDR-ready, al beschikt alleen de S2719DM over een VESA DisplayHDR 400 certificatie. Dit betekent dat de lichtsterkte op zijn minst 400 nits bedraagt. De S2419HM beschikt over dezelfde backlight (LED), wat het onduidelijk maakt waarom er voor dit model geen certificering is.

Verdere informatie

Qua aansluitingen vinden we twee HDMI-in 2.0-poorten, een stroomaansluiting en een analoge 2.0 audio line-out (3,5 mm jack). De voet van de S2419HM en S2719DM kan vijf graden en 21 graden kantelen. Verder valt op dat de bezels erg dun zijn. De modellen vallen onder het Latitude-portfolio van Dell, waarin we notebooks en 2-in-1’s voor de zakelijke markt vinden.

De S2419HM en de S2719DM zullen vanaf 30 januari wereldwijd beschikbaar zijn. In de Verenigde Staten kost de 23,8-inch uitvoering 299,99 dollar, terwijl het 27-inch model 499,99 dollar zal kosten. Het bedrijf belooft later met een Europese prijs te komen. Eerder zagen we dat Dell op de CES de XPS 13 onthulde. Daarmee toont het bedrijf aan in ieder geval niet stil te zitten.