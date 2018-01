Facebook zet punt achter virtuele assistent M

Apps & Software

Facebook lanceerde in 2015 een virtuele assistent, M genaamd, die mensen in California moest assisteren bij het uitvoeren van bepaalde taken. Die virtuele assistent bestond enerzijds uit een AI-algoritme, maar anderzijds ook uit echte mensen die het systeem hielpen met uitvoeren van de complexere taken. Nu wordt in elk geval de menselijke kant van het systeem opgeheven.

Dat meldt de site The Verge, dat stelt dat Facebook de dienst per 19 januari stop zal zetten. De virtuele assistent was beschikbaar voor 2.000 mensen in California, die er gretig gebruik van maakten. De dienst kon bijvoorbeeld automatisch plannen maken, suggesties geven voor betalingen en meedenken over reisjes.

Een experiment

“We lanceerden dit project om te leren wat mensen nodig hebben van een assistent en wat ze daarvan verwachten. We hebben een heleboel geleerd daarover. Deze nuttige inzichten zullen we nu gaan gebruiken als basis van andere AI-projecten bij Facebook. We zijn erg tevreden over de prestaties van M-suggesties in Messenger,” aldus het bedrijf in een reactie.

Toen Facebook de dienst lanceerde, was men er zeer stellig in dat deze spoedig voor meer mensen beschikbaar zou worden gemaakt. Dat moment kwam er echter nooit en naar het schijnt heeft dat iets te maken met de bruikbaarheid ervan. Waar het een nuttige dienst is, lijkt het aanbod zo breed te zijn geweest, dat sommige mensen geen idee hadden wat ze allemaal konden vragen van M.

Maar wat Facebook betreft is het hoe dan ook een succesvol experiment geweest en wil men daar graag op voortborduren. Dat zal het sociale netwerk doen met behulp van nieuwe assistenten en door AI gedreven projecten. Overigens zal het team dat werkzaam was voor M op een nieuwe plek binnen het sociale netwerk aan het werk gezet worden.