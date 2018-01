Bitcoin dit jaar verantwoordelijk voor bijna 1 procent wereldwijd stroomverbruik

Business

Dat er veel stroom nodig is om bitcoin te minen, wisten we natuurlijk al. Hoeveel precies niet. Een analist van de Amerikaanse investeringsbank Morgan Stanley rekende het uit. Dit jaar zal de bitcoin maar liefst 0,6 procent van het wereldwijde stroomverbruik voor zijn rekening nemen.

De analist van Morgan Stanley schat dat het stroomverbruik van de bitcoin in 2018 tussen de 120 en 140 terawattuur zal bedragen. Ter vergelijking: Nederland gebruikte de afgelopen jaren net geen 120 terawattuur. Daarmee bedraagt het totale stroomverbruik van de bitcoin evenveel als dat van de zeventien miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde.

3.000 tot 7.000 dollar

Het minen van bitcoin is daarmee bepaald geen goedkope zaak meer. Het minen van een bitcoin kost volgens de analist 3.000 tot 7.000 dollar aan stroom. Die bedragen verschillen nogal omdat het er vanaf hangt vanuit welk land je probeert aan bitcoin te komen. Op dit moment wordt dat veelal gedaan vanuit landen waar stroom relatief goedkoop is.

Dat er zoveel stroom nodig is voor bitcoin, is volgens Morgan Stanley interessant voor aanbieders van duurzame energie. “De ultieme vraag is of dit positief kan zijn voor de wereldwijde sector van energievoorziening,” schrijft de bank. “De oliemaatschappijen maken steeds meer een switch naar hernieuwbare energie (en beschikken over een veel grotere balans). En ICOs kunnen betekenen dat nieuwkomers genoeg geld kunnen ophalen om de markt te betreden.”

Explosief jaar

De bitcoin heeft een explosief jaar achter de rug. Toen 2017 ingeluid werd, was de munt nog maar zo’n 700 dollar waard. Aan het einde van het jaar bereikte de koers een hoogtepunt van bijna 20.000 dollar. Ondertussen is de waarde weer flink gezakt en kost een individuele bitcoin 13.427 dollar.