Samsung en Harman lanceren oplossingen voor zelfrijdende auto’s

Business

Harman en Samsung komen met diverse oplossingen voor connected cars en autonoom rijdende voertuigen. De twee bedrijven komen met een nieuw digitaal cockpitplatform en telecomoplossingen voor de eerste 5G-verbindingen in de auto. Ook lanceert Samsung het open, modulaire en schaalbare platform Drvline voor zelfrijdende auto’s. Op die manier kunnen ze hun voertuigen blijven opschakelen tot ze Level 5 voor zelfrijdende auto’s bereiken.

“Autonoom rijden zal een enorme impact hebben,” zegt Menno van den Berg, President van Samsung Benelux. “Niet alleen de manier waarop we ons verplaatsen gaat veranderen, ook onze straten en zelfs de samenleving zullen er anders uitzien. Tegelijkertijd worden onze wegen veiliger. Vanuit onze wens om het leven te veraangenamen met technologie, ligt hier een prachtige mogelijkheid. Door intensieve samenwerking met verschillende industrieën halen we het optimale uit deze revolutionaire ontwikkeling.”

Toekomstbestendige auto’s

Samsung nam een jaar geleden Harman over en sindsdien ontwikkelen de twee bedrijven samen een zakelijke unit voor auto’s. Het eerste resultaat daarvan is Drvline, een open platform dat bestaat uit software die door verschillende partijen kan worden aangepast, uitgebreide en verbeterd.

Die flexibiliteit maakt het platform toekomstbestendig. Dat is ook noodzakelijk voor de auto-industrie, die in rap tempo veranderingen doormaakt. Niet alleen worden steeds meer auto’s elektrisch of hybride, maar ook worden ze steeds intelligenter. Steeds meer voertuigen kunnen bepaalde taken overnemen van mensen, waaronder het zelfstandig rijden op snelwegen en andere weinig complexe omgevingen.

Precies op die ontwikkeling speelt Samsung in met de lancering van Drvline. Dat is ontwikkeld om van Level 3 op te schakelen naar Level 4 en uiteindelijk ook 5. Op die manier ligt een toekomst in het verschiet waarbij auto’s sneller volledig zelfrijdend kunnen worden. De rol van 5G hierin is groot, en daarom ontwikkelt Samsung specifiek hiervoor een chip.

Veiligere en persoonlijke rij-ervaringen

Samsung en Harman spelen hier verder nog op in door in de loop van 2018 het Advanced Driver Assisted Systemproduct (ADAS) beschikbaar te maken. ADAS bestaat uit een voorwaartsgericht camerasysteem met rijbaanwaarschuwingen, adaptive cruise control, waarschuwingen voor voorwaartse botsingen, een automatische noodrem en voetgangersdetectie. Het systeem is zo gemaakt dat het voldoet aan de New Car Assessment Program (NCAP) standaarden.

Ook werken HARMAN en Samsung aan de ontwikkeling van een Digital Cockpit, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor IoT. De reiservaring kan worden gepersonaliseerd voor zowel de chauffeur als de passagier met diensten zoals virtuele personal assistants, profielen en augmented reality. Android OS is geïntegreerd op vier displays, voor het eerst in de industrie.