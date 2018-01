Kingston toont 7-in-1 USB-C-mediahub en nieuwe SSD’s

Hardware

Kingston onthulde tijdens de CES nieuwe solid-state drives (SSD’s), om ze later in het jaar beschikbaar te maken. Het bedrijf zal ook met de 7-in-1 USB type-C mediahub genaamd Nucleum komen, die ontwikkeld is voor nieuwe Macbooks met een gelimiteerd aantal usb type-C poorten.

In de Nucleum vinden we een USB-C aansluiting en twee USB-A-aansluitingen die usb 3.0 ondersteunen. Ook beschikt de mediahub over een SD-kaartlezer en microSD-kaartlezer. Er kan maximaal 60 watt doorgegeven worden, wat het apparaat geschikt maakt als dockingstation voor laptops. Om meer pixels te ondersteunen heeft de Nucleum 4K HDMI-output.

Het draagbare formaat moet de gebruiker in staat stellen om het apparaat overal mee naar toe te nemen. De afmetingen komen namelijk uit op 127 millimeter bij 45 millimeter bij 14,2 millimeter. Het product weegt 92,4 gram. In de Verenigde Staten is de Kingston Nucleum per direct beschikbaar, terwijl geselecteerde landen later in het eerste kwartaal aan de beurt zijn. Of Nederland hier onder valt is niet duidelijk. Het bedrijf heeft geen prijs bekendgemaakt.

SSD’s

Eén van de andere oplossingen waar Kingston later dit jaar mee komt is de multi-drive DCU1000 PCle NVMe U.2 SSD in een 10-bay 1U rack-mount-server. Het bedrijf geeft aan dat het mogelijk is om hoge prestaties te bereiken, aangezien de U.2-servers dit jaar de mainstream-markt betreden. Er worden 40 fysieke SSD’s gekoppeld aan de 10-bay demo.

Kingston zal tevens met de UV500 SATA SSD-familie (2,5-inch, M.2 en mSATA) komen. Bij deze SSD vinden we 3D NAND en is TCG Opal geactiveerd. De wat goedkopere A1000 M.2 PCle NVMe SSD moet consumenten van de voordelen van PCle-prestaties via SATA laten profiteren. Veel meer details over de aankomende SSD’s onthult Kingston in zijn persbericht niet.

Tijdens CES presenteerde meerdere partijen nieuwe SSD’s. Zo komt Toshiba met de RC100-serie, een nieuwe lijn NVM Express (NVMe) M.2 SSD’s. Het ontwerp van de RC100 moet krachtige en kostenefficiënte NVMe-opslag voor het grote publiek beschikbaar maken.