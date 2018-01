Zuid-Korea wil handel in cryptovaluta verbieden

Business

De regering van Zuid-Korea is van plan om de handel in cryptovaluta te verbieden. Om dit te realiseren wordt er een wetsvoorstel voorbereid, laat minister van Justitie Park Sang-ki weten. De markt schrikt van dit nieuws, waardoor veel munten in waarde dalen.

Park geeft aan dat er grote zorgen zijn rondom cryptovaluta. Het ministerie van Justitie kwam na overleg met verschillende overheidsinstellingen, waaronder het ministerie van Financiën en financiële toezichthouders, tot de conclusie dat daarom een verbod verstandiger is. Later volgde een statement van de regering waarin aangegeven wordt dat de plannen nog niet definitief zijn, maar dat ze inderdaad overwogen worden.

Na het opstellen van het voorstel moet het parlement het verbod op handelen nog bespreken. Een meerderheid van de 297 leden moeten instemmen om het plan definitief te maken. In theorie kan dit proces enkele maanden tot jaren duren. Daarna is het een stuk lastiger om te handelen in cryptogeld, al wordt het niet onmogelijk. Analist Mun Chong-hyun laat aan Reuters weten dat handelaren hun rendement niet zomaar laten vallen. Zij kunnen hun activiteiten in andere landen voortzetten.

Reactie

Zuid-Korea is een land waar veel handel in cryptovaluta plaatsvindt. Als gevolg op de aangekondigde plannen reageerde de markt dan ook geschokt. Zo daalde het merendeel van de tien grootste munten de afgelopen 24 uur in waarde. Op het moment van schrijven kost de bitcoin minder dan 14.000 dollar, terwijl deze munt eerder nog rond de 20.000 dollar schommelde.

Verschillende overheden, instanties en bedrijven maken zich al enige tijd zorgen om cryptovaluta. Hoewel de munten erg lucratief kunnen zijn, zorgt het gebrek aan regulering voor grote risico’s. Eerder kwamen bijvoorbeeld De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële markten met waarschuwingen voor de risico’s. Tegelijkertijd krijgen eigenaren van cryptogeld te maken met druk van cybercriminelen, die de munten proberen te stelen.