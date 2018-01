‘Qualcomm krijgt deze maand goedkeuring van EU voor overname NXP’

Business

De Europese Unie staat op het punt de plannen van Qualcomm om NXP voor 47 miljard dollar (39 miljard euro) over te nemen goed te keuren. Dat beweren althans bronnen van de Financial Times. Volgens de bronnen zal er vanuit Brussel volgende week groen licht komen.

Door het Nederlandse NXP over te nemen realiseert Qualcomm de grootste deal uit de historie van de chipindustrie. De Europese Commissie had aanvankelijke zorgen over de deal, aangezien het samengaan mogelijk leidt tot oneerlijke concurrentie. De twee bedrijven hebben zorgen rondom verhoogde kosten en het uitsluiten van rivalen inmiddels weggenomen.

Margrethe Vestager, de Eurocommissaris voor Mededinging, gaf destijds aan dat halfgeleiders in ieder elektronisch apparaat aanwezig zijn. Zij wilde met haar onderzoek de bevestiging krijgen dat klanten zullen blijven profiteren van veilige en innovatieve producten tegen een concurrerende prijs. Ook waren er zorgen over het eventueel combineren van de Qualcomm baseband wireless processoren met NXP’s NFC-chips en beveiligingselementen.

Om de goedkeuring te realiseren kwam Qualcomm met garanties rondom licenties, intellectuele eigendommen en systeemelementen, zo weet de Financial Times. Dit medium probeerde een reactie van de Europese Commissie en Qualcomm te krijgen, maar slaagde daar niet in. Beide partijen wilden niet reageren op de geruchten.

Broadcom

Als de overname inderdaad goedgekeurd wordt door de EU dan heeft Qualcomm extra mogelijkheden om zich te verdedigen tegen Broadcom. Dit bedrijf probeert al enkele maanden Qualcomm over te nemen, waarbij het niet uit zou maken of de NXP-deal wel of niet door gaat. Er zou al 130 miljard dollar geboden zijn op Qualcomm. De raad van bestuur sprak echter over een erg ondergewaardeerd overnamebod.

De recente ontwikkelingen in deze zaak tonen aan dat Broadcom er alles aan doet om Qualcomm alsnog te kopen. Zo blijkt dat het bedrijf zich inmiddels richt op de investeerders. Door de mening van de geldschieters te veranderen wil Broadcom meer druk op het bestuur leggen.