Microsoft beëindigt algemene ondersteuning Windows 8.1

Microsoft is gestopt met de algemene ondersteuning van Windows 8.1. Gebruikers van het besturingssysteem hoeven niet meer te rekenen op verbeteringen door middel van updates. Wel komen er nog security-patches voor Windows 8.1, aangezien het besturingssysteem zich nu in de extended support-fase bevindt.

Op 10 januari 2023 zal Microsoft de voorganger van Windows 10 helemaal loslaten. De techgigant dicht vanaf dat moment lekken niet meer, waardoor het besturingssysteem een interessant doelwit voor hackers wordt. Uiteraard is het verstandiger om alsnog direct voor Windows 10 te kiezen, aangezien Microsoft de security-updates en verbeteringen als eerst op deze versie uitbrengt.

Geen succes

Hoewel het einde van een tijdperk nabij is, wist Windows 8.1 niet uit te groeien tot wat Microsoft voor ogen had. Hiermee wilde de techgigant meeliften op de revolutie die er aan leek te komen: touch screens en tablets. De meeste consumenten en bedrijven bleven echter een voorkeur houden voor muis en toetsenbord.

Statistieken van NetMarketShare tonen aan dat het marktaandeel van Windows 8.1 (verscheen in 2013) momenteel uitkomt op 5,71 procent. Dat is iets meer dan Windows XP, dat in 2001 verscheen. Deze uitvoering kent een marktaandeel van 5,18 procent. Het populairst is Windows 7, dat 43,08 procent van de markt in handen heeft. Windows 10 bezet 32,93 procent van de markt.

Upgrade

Oorspronkelijk bood Microsoft tot 29 juli 2016 een gratis upgrade naar de nieuwste versie, maar inmiddels is het nog steeds mogelijk voor gebruikers die ondersteunde technologieën zoals het virtuele toetsenbord gebruiken. Op 16 januari zal er echter een einde komen aan deze gratis upgrade, die we vinden op een speciale pagina van Microsoft.

In januari 2015 stopte Microsoft met de algemene ondersteuning van Windows 7. Voor dit besturingssysteem komen er vanaf 14 januari 2020 geen security-updates meer uit. Hoewel deze uitvoering populair is, kan het dus verstandig zijn om ook hier van af te stappen.