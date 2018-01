EU-programma investeert 1 miljard euro in supercomputers

Business

De Europese Unie komt met een programma dat 1 miljard euro besteedt aan supercomputers. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. Op deze manier wil Europa inlopen op China, de Verenigde Staten en Japan. De twee snelste supercomputers bevinden zich momenteel in China. De VS en Japan vullen de top tien grotendeels aan.

Het EuroHPC-initiatief begon afgelopen maart, terwijl de financiële details nu onthuld zijn. Met de investering wil Europa twee supercomputers kopen die topprestaties leveren, terwijl er ook twee mid-range systemen bij komen. De topmodellen moeten in staat zijn om op zijn minst 100 miljoen miljard berekeningen per seconde uit te voeren. De mid-range systemen zullen tientallen miljoenen miljard berekeningen per seconde uitvoeren.

In 2020 moeten de systemen er zijn. Het uiteindelijke doel is om een volgende generatie exascale systeem te creëren. Deze moet in staat zijn om in 2022 per seconde één miljard miljard wiskundige berekeningen te verwerken. Deze prestaties moeten mogelijk zijn door technologie afkomstig uit de EU. De Commisie spreekt ook wel over een initiatief dat cruciaal is voor het concurrentievermogen van de EU en de onafhankelijkheid in de data-economie.

Deelnemers

Vanuit de EU wordt er 486 miljoen euro aan het programma besteed. Een zelfde bedrag zou afkomstig zijn van individuele lidstaten die deel uitmaken van het project. Er zijn 13 partijen die zich aansluiten bij het initiatief, te weten Nederland, België, Bulgarije, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Luxemburg, Potrugal, Slovenië, Spanje en Zwitserland. Het laatste land is weliswaar geen lid van de EU, maar is wel economisch verbonden met de EU.

Bovendien staat de deur open voor bijvoorbeeld bedrijven die hun steentje bij willen dragen aan het project. Opvallende afwezige is het Verenigd Koninkrijk. Een aantal computerwetenschappers uit het VK vreest dat de potentiële voordelen gemist worden wegens de aanstaande Brexit. Tegenover Bloomberg wilde de regering van het VK niet reageren.