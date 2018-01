Skype biedt binnen bètaprogramma end-to-end encryptie

Apps & Software

Microsoft heeft vandaag eindelijk bevestigd dat een functie waar we al een tijdje op wachten er binnenkort komt. Skype ondersteunt binnenkort end-to-end encryptie voor gesprekken. De functie wordt op dit moment uitgeprobeerd bij mensen die deel uitmaken van het bètaprogramma van Skype.

Niet iedereen mag daarbij genieten van de functie. Enkel mensen die gebruik maken van iOS, Android, Linux, Mac en Windows kunnen dat; de UWP-versie van Skype doet niet mee. Die laatste versie wordt verspreid via de Microsoft Store. Gezien de systemen die wel meedoen, kan zo’n beetje iedereen die meedoet met de proefversies de functie uitproberen.

End-to-end encryptie

Door deze vorm van versleuteling toe te voegen aan Skype, zijn gebruikers er voortaan van verzekerd dat hun audiogesprekken, tekstberichten en bestanden zo veilig zijn als maar mogelijk is. Om er gebruik van te kunnen maken, moeten er wel bepaalde stappen gezet worden.

Daarvoor kan je in het profiel van de ontvanger van je gesprek of bericht de optie ‘nieuw privégesprek’ selecteren. Als de ontvanger dat accepteert, worden alle berichten, gesprekken of bestanden die heen en weer gaan versleuteld. Het is volgens Microsoft op dit moment slechts mogelijk om één versleuteld gesprek per keer te voeren.

Verschillende platformen waar berichten verstuurd kunnen worden ondersteunen al end-to-end encryptie. Denk daarbij aan WhatsApp, maar ook aan apps als Signal. Microsoft stelt dat bij de implementatie van de methode bij Skype gebruik wordt gemaakt van het Signal Protocol van Open Whisper Systems. De functie kan vanaf nu uitgetest worden binnen het Skype Insider programma.