Microsoft brengt nieuwe functies naar Launcher-app voor Android

Vandaag is er een nieuwe update gelanceerd voor de Microsoft Launcher app voor Android-apparaten. Het gaat om versie 4.5, die van een aantal nieuwe functies voorzien is. Daaronder bevinden zich ondersteuning voor het maken van shortcuts in Oreo, voor het instellen van wallpapers en enkele andere zaken.

De Microsoft Launcher stelt je ertoe in staat om je Android-apparaat te personaliseren. Zo kan je allerhande icoontjes, thema’s en wallpapers zelf instellen. Met een Microsoft-account kun je daarnaast ook toegang krijgen tot je kalender, documenten en recente activiteiten. Door de koppeling tussen de Launcher-app en je Microsoft-account, is het bovendien mogelijk om vanaf andere apparaten verder te werken.

Nieuwe mogelijkheden

Deze allernieuwste versie voegt een aantal nieuwe zaken toe. Die zetten we hieronder voor je op een rijtje: